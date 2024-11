L’olio extravergine di oliva italiano rappresenta un patrimonio gastronomico ineguagliabile, e anche quest’anno la guida del Gambero Rosso, “Oli d’Italia 2024”, ha premiato l’eccellenza dei migliori produttori da nord a sud. Nonostante le difficoltà dell’annata, segnata da cambiamenti climatici estremi e costi in aumento per le olive, la qualità e la passione dei produttori italiani non sono venute meno. Il risultato? Una raccolta di oli extravergine d’oliva straordinari, selezionati e suddivisi per regione per celebrare le varietà uniche e le tradizioni locali.

Di seguito vi guidiamo attraverso alcune delle eccellenze premiate con il massimo riconoscimento, le Tre Foglie del Gambero Rosso, regione per regione, per scoprire gli oli extravergine italiani da non perdere nel 2024. Questi sono solo alcuni degli oli premiati, la cui classifica potrete trovare per intero nella guida del Gambero Rosso.

Abruzzo: la tradizione che rinnova

La regione Abruzzo ha saputo distinguersi con una selezione di oli che incarnano l’orgoglio e la qualità della produzione locale. Tra i vincitori troviamo:

Crognale Monocultivar Crognalegno 2023 – Trappeto di Caprafico, prodotto da Tommaso Masciantonio

– Trappeto di Caprafico, prodotto da Tommaso Masciantonio L’Uomo di Ferro Monocultivar Dritta 2023 – Marina Palusci

– Marina Palusci Majia Monocultivar Coratina 2023 – Cascina Bruno

– Cascina Bruno Monocultivar Intosso Bio 2023 – Guardiani Farchione

– Guardiani Farchione Regina Dop Aprutino Pescarese 2023 – Frantoio Timando De Juliis

Basilicata, tesori sostenibili

La Basilicata, pur piccola nella produzione, propone oli di qualità che si fanno apprezzare per intensità e complessità. Alcuni dei migliori oli sono:

“Oli Rari” Acherolio Monocultivar Acerenza 2023 – RARANATURA

– RARANATURA Deciso Monocultivar Coratina 2023 – Fratelli Carbone

– Fratelli Carbone Titolio Bio 2023 – Elena Fucci

Calabria, cuore mediterraneo

Questa regione del sud Italia è nota per i suoi oli dalle note decise e aromatiche. Tra le eccellenze premiate troviamo:

Corbiò Bio 2023 – Olearia Geraci

– Olearia Geraci Dea Dop Lametia Monocultivar Carolea 2023 – Consorzio di Tutela Olio Evo Dop Lametia

– Consorzio di Tutela Olio Evo Dop Lametia Dolciterre Rosi 2023 – Sorelle Garzo

– Sorelle Garzo L’Ottobratico Monocultivar Ottobratica 2023 – Olearia San Giorgio

Campania, profumi e aromi unici

L’olio della Campania è famoso per i profumi intensi e i sapori unici, e anche quest’anno alcuni produttori si sono guadagnati il massimo riconoscimento. Tra questi:

Alter Ego Monocultivar Itrana 2023 – Nicolangelo Marsicani

– Nicolangelo Marsicani Cuore d’Ortice Monocultivar Ortice Bio 2023 – Torre a Oriente

– Torre a Oriente Dop Irpinia Colline dell’Ufita 2023 – Oleificio Fam

– Oleificio Fam Ramarà Dop Cilento 2023 – Piero Matarazzo

Emilia Romagna, eccellenza e innovazione

Dalla fertile Emilia Romagna, regione ricca di cultura gastronomica, si distingue il vincitore:

Vargnano Dop Brisighella Monocultivar Nostrana di Brisighella 2023 – Palazzo di Varignana

Lazio, tradizione di qualità

Il Lazio propone una tradizione consolidata che si rispecchia in oli di alta qualità. I migliori oli sono:

Cisterna 31 Monocultivar Caninese 2023 – Bernardo Mazzeranghi

– Bernardo Mazzeranghi Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana 2023 – Agresti 1902

– Agresti 1902 Superbo Bio 2023 – Americo Quattrociocchi

Liguria, l’essenza della taggiasca

La Liguria, con la sua celebre oliva Taggiasca, non manca mai di sorprendere. I migliori sono:

Extremum Monocultivar Taggiasca Bio 2023 – Paolo Cassini

– Paolo Cassini Pria Grossa Monocultivar Colombaia 2023 – Domenico Ruffino

Lombardia, una eccellenza a nord

Anche la Lombardia si distingue nella guida 2024 con oli di altissima qualità:

Monocultivar Casaliva Bio 2023 – Videlle Bionatura

– Videlle Bionatura The One 2023 – Comincioli

Marche, l’ascolana e altre eccellenze

Questa regione offre un olio di qualità eccezionale, tra cui spiccano i seguenti:

Frà Bernardo Monocultivar Ascolana Tenera Bio 2023 – Il Conventino di Monteciccardo

– Il Conventino di Monteciccardo Selezione Sublìmis 2023 – Frantoio Agostini

Molise, la piccola ma grande Molise

Il Molise dimostra la sua qualità con alcune selezioni particolari:

Il Cipresso Monocultivar Gentile di Larino 2023 – Terre del Gusto

– Terre del Gusto Licinius Aurum Monocultivar Aurina 2023 – Ernesto Di Muccio

Puglia, regina dell’olio italiano

Con un contributo significativo alla produzione italiana, la Puglia brilla con numerosi oli premiati. Tra i migliori troviamo:

0I Monocultivar Coratina 2023 – Nicole Schiralli

– Nicole Schiralli 100 Grand Cru Monocultivar Coratina 2023 – Frantoio Oleario Congedi

– Frantoio Oleario Congedi Giacomì Monocultivar Coratina 2023 – Masseria Pezze Galere

– Masseria Pezze Galere Le Fronde Gocciadoro Dop Dauno Monocultivar Ogliarola Garganica Bio 2023 – Elia Caprioli

Sardegna, un’isola di aromi

La Sardegna con i suoi oli dalle note particolari e autentiche si aggiudica alcuni riconoscimenti:

Antichi Uliveti del Prato Monocultivar Bosana 2023 – F.lli Pinna

– F.lli Pinna Iliò Monocultivar Nera di Oliena 2023 – Olivicoltori di Oliena

Sicilia, passione e tradizione

La Sicilia, isola storica nella produzione di olio, offre una vasta gamma di oli di alta qualità:

Case di Latomie Dop Valle del Belìce Monocultivar Nocellara del Belìce 2023 – Antonino Centonze

– Antonino Centonze Igp Sicilia Monocultivar Tonda Iblea 2023 – Agrestis

– Agrestis Primo Dop Monti Iblei Monocultivar Tonda Iblea 2023 – Frantoi Cutrera

Toscana, l’armonia della tradizione

La Toscana è sinonimo di olio di altissima qualità, e anche quest’anno diversi oli sono stati premiati:

1979 Bio 2023 – Balduccio

– Balduccio Laudemio 2023 – Frescobaldi

– Frescobaldi Querciavalle Dop Chianti Classico Monocultivar Correggiolo 2023 – Losi

Trentino Alto Adige, profumi di montagna

Anche in Trentino Alto Adige si producono oli di alta qualità:

Dop Garda Trentino 2023 – OlioCRU

– OlioCRU Ulìva Dop Garda Trentino Monocultivar Casaliva 2023 – Frantoio di Riva

Umbria, il cuore verde d’Italia

L’Umbria è una delle regioni più rinomate per l’olio, e i suoi prodotti di eccellenza includono:

Chiusa di Satriano Monocultivar Vittoria Bio 2023 – Antonelli San Marco

– Antonelli San Marco Emozione 2023 – Decimi

– Decimi Il Sincero Monocultivar Moraiolo 2023 – Viola

Veneto, innovazione e qualità

Il Veneto chiude la lista dei premiati con oli di ottima qualità che incarnano una tradizione in crescita: