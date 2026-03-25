Classifica QS università 2026: Sapienza prima al mondo in Lettere classiche, Italia eccelle tra discipline umanistiche e tecniche globali.

L’Università La Sapienza di Roma si conferma ancora una volta la migliore università al mondo per Lettere classiche e Storia antica. Un risultato straordinario che non rappresenta una sorpresa, ma una conferma: è infatti il sesto anno consecutivo che l’ateneo romano mantiene saldamente il primo posto nel ranking internazionale.

Questo primato certifica l’eccellenza italiana nel campo degli studi umanistici, grazie a una tradizione accademica consolidata e a una forte continuità nella ricerca. Nella stessa area disciplinare, seguono importanti università asiatiche come la Fudan University di Shanghai e la Peking University di Pechino, mentre l’University of Oxford scivola al quarto posto.

Ottimi risultati anche per altre discipline umanistiche della Sapienza: l’ateneo si posiziona al settimo posto mondiale sia in Archeologia che in Storia dell’arte, confermando una leadership ampia nel settore.

QS Rankings 2026: le migliori università al mondo per disciplina

La classifica “QS Rankings by Subject”, elaborata dalla Quacquarelli Symonds, analizza oltre 20 mila programmi accademici in quasi 2.000 università di più di 100 Paesi. Di seguito alcune delle migliori università al mondo per discipline chiave.

Migliori università per disciplina

Disciplina – 1° posto – 2° posto – 3° posto – Migliori italiane

Architettura – UCL (Londra) – MIT – Delft – Politecnico di Milano (6°), Politecnico di Torino (18°)

Marketing – Harvard – MIT – University of Pennsylvania – Bocconi (9°)

Business e Management – Harvard – Stanford – MIT – Bocconi (10°)

Economia ed Econometria – Harvard – MIT – Stanford – Bocconi (18°)

Arte e Design – Royal College of Art – University of the Arts London – The New School – Politecnico di Milano (7°)

Archeologia – Cambridge – Oxford – UCL – Sapienza (7°), Bologna (19°)

Storia dell’Arte – Courtauld Institute – MIT – UCL – Sapienza (7°), Iuav Venezia (14°)

Lettere classiche e Storia antica – Sapienza – Fudan – Peking – Normale Pisa (10°), Pisa (23°)

Università italiane: eccellenze e limiti del sistema

Nonostante le difficoltà strutturali, il sistema universitario italiano dimostra una notevole competitività a livello globale. Tra le università più rilevanti troviamo il Politecnico di Milano, l’Università Bocconi e la Scuola Normale Superiore di Pisa, tutte presenti nella top ten mondiale in specifiche discipline.

Migliori università italiane nelle classifiche QS

Università – Miglior posizionamento

Sapienza di Roma – 1ª in Lettere classiche

Politecnico di Milano – 6° in Architettura

Università Bocconi – 9ª in Marketing

Scuola Normale di Pisa – 10ª in Lettere classiche

Università di Bologna – 19ª in Archeologia

Università Iuav Venezia – 14ª in Storia dell’arte

Tuttavia, nella classifica generale globale, gli atenei italiani soffrono per un cronico sottofinanziamento e una minore internazionalizzazione rispetto ai competitor. Basti pensare che Harvard University dispone da sola di risorse paragonabili a gran parte del sistema universitario italiano.

Dalle discipline umanistiche alle STEM: le sfide future

Se l’Italia eccelle nelle discipline umanistiche, sta guadagnando terreno anche nei settori STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Il Politecnico di Milano si distingue con numerosi corsi nella top 20 e nella top 50 globale, in ambiti come ingegneria, data science e intelligenza artificiale.

Anche il Politecnico di Torino e l’Università di Bologna registrano performance rilevanti, mentre l’Università Luiss Guido Carli si fa notare nelle scienze politiche.