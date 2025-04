MSC Special offre crociere da €349 per persona: non perdere l’opportunità di esplorare il Mediterraneo fino a giugno

La crociera è un’esperienza di viaggio che unisce relax, avventura e scoperta. Con l’offerta MSC Special, MSC Crociere presenta una promozione irresistibile che permette di esplorare le meraviglie del Mediterraneo a partire da soli €349 per persona.

Questa offerta, valida per partenze fino a giugno 2025, rappresenta un’opportunità unica per vivere una vacanza indimenticabile a bordo di una delle navi da crociera più affascinanti della flotta MSC, l’MSC Orchestra.

Un viaggio nel cuore del Mediterraneo

Il Mediterraneo è una delle destinazioni più ambite al mondo, grazie alla sua storia millenaria, ai paesaggi mozzafiato e alla cultura vibrante. Durante la crociera, i passeggeri avranno l’opportunità di visitare alcune delle città più iconiche della regione, come Barcellona, Roma, Atene e Istanbul, ognuna con il suo patrimonio unico e le sue tradizioni.

L’itinerario dell’MSC Orchestra include fermate in porti strategici, consentendo di immergersi nella storia e nella cultura locale. Ad esempio, a Barcellona, i viaggiatori possono visitare la famosa Sagrada Familia e passeggiare lungo le vivaci Ramblas, mentre a Roma si può esplorare il Colosseo e il Vaticano. Ogni tappa offre un mix di arte, gastronomia e architettura che renderà la tua esperienza ancora più memorabile.

Per rendere la tua crociera ancora più speciale, MSC Crociere offre la possibilità di scegliere l’opzione “Bevande” insieme alla promozione MSC Special. Questo pacchetto include una selezione di bevande illimitate durante il soggiorno a bordo, rendendo ogni pasto e ogni momento di relax ancora più piacevole.

Immagina di sorseggiare un cocktail rinfrescante mentre ti godi il tramonto sul ponte, o di brindare con un bicchiere di vino locale dopo aver assaporato un delizioso piatto tipico preparato dai talentuosi chef di bordo. Con l’opzione bevande, ogni pasto diventa un’esperienza culinaria straordinaria, valorizzata dalla qualità dei prodotti offerti.

La MSC Orchestra è una nave che combina eleganza e comfort. Le cabine, arredate con gusto, offrono un rifugio accogliente dopo lunghe giornate di esplorazione. La cabina interna di Esperienza Bella, inclusa nell’offerta, è ideale per coloro che desiderano un soggiorno rilassato senza rinunciare al comfort.

A bordo, gli ospiti possono godere di una vasta gamma di servizi, tra cui piscine, spa, teatri, ristoranti e negozi. Gli intrattenimenti serali sono un altro punto di forza delle crociere MSC: spettacoli dal vivo, concerti e feste a tema animano le serate, garantendo un divertimento senza sosta per tutti. Le famiglie troveranno anche molte attività pensate per i più piccoli, rendendo la crociera un’esperienza adatta a tutte le età.

È importante notare che il prezzo di €349 si riferisce a persona in cabina interna di Esperienza Bella, ed è relativo alla partenza dell’MSC Orchestra del 5 maggio 2025. Questa tariffa include tasse e servizi portuali, ma non comprende la quota di servizio alberghiero obbligatoria (adulti da €12 p.p./notte, bambini fino ai 12 anni da €6 p.p./notte, non applicabile ai bambini sotto i 2 anni) e l’assicurazione.

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e deve essere verificata al momento della conferma. È cumulabile con altre promozioni catalogo e con lo sconto del 5% per i soci del MSC Voyager Club. Tuttavia, la promozione non prevede la possibilità di cambio data e non è retroattiva, quindi è consigliabile prenotare il prima possibile per assicurarsi il miglior prezzo.