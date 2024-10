Muffa: i 6 colori che mettono in pericolo la salute di tuo figlio

Avete fatto caso che la muffa può manifestarsi con diversi colori? Dipende dalla tipologia e ciascuna ha delle caratteristiche ben precise che possono mettere in pericolo la salute dei grandi e dei bambini che abitano in una casa con i muri pieni di muffe.

Nelle case molto umide la muffa fa la sua comparsa soprattutto in determinati periodi dell’anno, quando l’umidità è alta e il ricircolo di aria è poco. Se notate che sta affiorando la muffa sulla parete del bagno o in camera da letto, fate subito caso al colore che ha. Potrete scoprire, qui di seguito, quali sono le peculiarità di ogni tipo di muffa.

Tenete presente che qualsiasi tipo di muffa è da considerarsi preoccupante perché può nuocere alla salute, ma ce n’è una che davvero molto più pericolosa delle altre e quindi se la notate dovete correre il prima possibile ai ripari.

Attraverso il colore della muffa si può capire se sono pericolose

Avete notato la macchia sul muro e vi siete accertati che è muffa, sappiate che i colori denotano la tipologia di microrganismo e si può stilare una sorta di classifica di quelle più pericolose per la salute.

Muffa verde. Si crea sulle pareti in inverno e le sue spore sono durevoli. Cresce anche a basse temperature in luoghi poco arieggiati e ricchi di condensa. Può avere un odore lieve, non troppo sgradevole, è un tipo di muffa che deve essere rimossa e deve preoccupare ma non è mortale.

Muffa verde puzzolente. Questa tipologia di muffa può provocare l’Aspergillosi, una malattia infiammatoria delle vie respiratorie. Assolutamente la dovete togliere immediatamente, è una muffa molto pericolosa oltre che avere un odore molto sgradevole, non ha una stagione preferita per prolificare.

Muffa marrone e grigia. Cresce velocissima in particolar modo su tappeti, moquette o pannelli e in tutti quei luoghi che hanno una umidità superiore al 70% e sono pieni di polvere e sporco. Può provocare problemi alla pelle, agli occhi e al naso.

Muffa bianca e blu. Possono provocare allergie molto intense, di solito crescono negli angoli delle pareti perché sono meno caldi in inverno e hanno la caratteristica di rovinare i materiali.

Muffa gialla. Appare con una consistenza polverosa e secca, ha un odore molto forte. Come altre tipologie crea problemi all’apparato respiratorio, come togliere l’umidità in una stanza è importante per evitare che crescano.

Muffa viola e rosa. Speso hanno una sorta di peluria bianca sopra, sono molto pericolose per la salute, vanno tolte immediatamente, possono interferire con il sistema delle cellule e avere effetti cancerogeni.

Muffa nera. La muffa nera (Stachybotrys chartarum) più pericolosa ama la cellulosa e il legno, ma vive benissimo anche in cantina, ovunque ci sia una forte umidità. Se le persone che entrano in contatto con questa muffa hanno il sistema immunitario indebolito o compromesso rischiano persino la vita.