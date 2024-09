La moglie di Rod Stewart, Penny Lancaster, ha diffuso sui social le ultime notizie con riguardo alla salute del marito.

Il cantante Rod Stewart ha annullato il suo 200° spettacolo a Las Vegas poche ore prima di salire sul palco perché affetto da problemi di salute.

In una dichiarazione ai fan, Sir Rod si è scusato per non essere riuscito a esibirsi. Ha detto di essere “disperatamente dispiaciuto”. “Non posso cantare con lo streptococco”. Ha aggiunto: “La maggior parte delle persone può lavorare con lo streptococco alla gola, ma ovviamente non io”.

La moglie ha condiviso le difficoltà e le preoccupazioni che la coppia sta affrontando a causa di una grave malattia che ha colpito Rod. Nonostante le sfide, Penny esprime gratitudine per il supporto ricevuto da amici, familiari e fan. Racconta anche come la situazione li abbia avvicinati ulteriormente come coppia, sottolineando l’importanza di restare positivi e uniti nei momenti difficili.

La moglie di Rod Stewart si racconta sul web

La moglie di Rod Stewart, Penny Lancaster, è tornata sui social media per condividere un’istantanea commovente con la sua famiglia, subito dopo che il cantante ha annunciato con rammarico che avrebbe perso la sua storica 200esima esibizione a Las Vegas a causa di problemi di salute.

La leggenda del rock, che si avvicina all’ottantesimo compleanno, ha rivelato di aver subito un grave problema di salute solo poche ore prima dello spettacolo.

Rod ha condiviso la sua profonda delusione con i fan, confessando: “La maggior parte delle persone può lavorare con lo streptococco alla gola, ma ovviamente non io”.

Rod si sfoga: Sono devastato

“Sono distrutto. Devastato, ha continuato dicendo: “Sono assolutamente distrutto. Aspettavo questo concerto da così tanto tempo. Mi dispiace molto per qualsiasi inconveniente ciò abbia causato. Fortunatamente torneremo nel 2025 e spero di vedervi tutti lì”.

Per rallegrare gli animi, il 17 agosto Penny ha pubblicato su Instagram una tenera foto di famiglia, con la didascalia: “Ricordi felici”, riporta l’Express.

La foto che ha diffuso gioia tra i suoi follower è stata inizialmente pubblicata da Nicola Stewart, la nuora di Sir Rod, sposata con suo figlio Liam.

In posa allegramente al centro della foto di famiglia, Sir Rod sfoggiava un elegante blazer bianco insieme a pantaloni a righe, mentre si accovacciava giocosamente accanto a Sean, il suo figlio maggiore.

Ad aggiungere all’allegro ensemble c’erano sua moglie Penny, che trasudava eleganza, e i loro due figli Alastair e Aiden, con le sue figlie Ruby e Renee Stewart che si univano al divertimento.

Solo un mese fa, l’iconico musicista si è aperto sull’affrontare la mortalità con coraggio, mentre parlava di non permettere alla paura della morte di oscurare la sua vita mentre non vede l’ora di festeggiare il suo 80° anno.

Nonostante riconosca che i suoi “giorni sono contati”, rimane determinato a vivere al meglio gli anni che gli rimangono.

In un’intervista con The Sun, Rod ha dichiarato che continuerà a fare festa negli ultimi anni della sua vita. “So che i miei giorni sono contati, ma non ho paura”, ha detto. “Dobbiamo tutti morire a un certo punto, quindi siamo tutti nella stessa situazione”, ha continuato Stewart.

“Mi divertirò il più possibile in questi ultimi anni. Dico pochi, probabilmente altri 15. Posso farlo tranquillamente, amico, tranquillamente”. Tuttavia, il padre di otto figli, sopravvissuto sia al cancro alla prostata che a quello alla tiroide, ha detto di essere “più consapevole della mia salute ora di prima”.

Non ho paura di morire

La leggenda del rock ha ammesso solo il mese scorso di non lasciare che la paura della morte gli consumi la vita, mentre si è aperto sul fatto che compirà 80 anni l’anno prossimo. Tuttavia, riconosce che i suoi “giorni sono contati”, ma è determinato a vivere gli anni che gli restano al meglio. Rod ha dovuto affrontare continui problemi di salute nella sua vita. Nel 2019, la star ha parlato apertamente della sua lotta contro il cancro alla prostata per tre anni, prima di ricevere il via libera. Rod aveva già incontrato un altro spavento per la salute nel 2000, quando gli era stato diagnosticato un cancro alla tiroide e aveva dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore.

Ora, la star dice che spera di vivere altri 15 anni, ma ha ammesso di non avere la resistenza per continuare con lo stile di vita rock-and-roll di una volta. Ha detto al The Sun : “So che i miei giorni sono contati, ma non ho paura. Dobbiamo tutti morire a un certo punto, quindi siamo tutti nella stessa situazione. Mi divertirò il più possibile in questi ultimi anni. Dico pochi, probabilmente altri 15. Posso farlo facilmente amico, facilmente.”