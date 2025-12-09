Sabato 13 dicembre i Fleurs du Mal, band romana storica di blues, rock, funk, swing e rhythm and blues, presentano dal vivo il nuovo album “Spacetime Mystery” a Roma, al Charleston Club di via di Porta Labicana 52. Il concerto avrà inizio alle ore 22, con possibilità di accesso già dalle 20:30. La presentazione del nuovo disco, il decimo album in studio della band, terminerà con una jam session alla quale parteciperanno diversi ospiti. “Spacetime Mystery”, che mescola blues, rock, rhythm and blues, swing e ballads, contiene 14 brani (12 originali e due cover blues) ed esce ufficialmente il 14 dicembre sia sulle piattaforme digitali (tranne Spotify) che in copia fisica. Per informazioni e prenotazioni riguardo al concerto è possibile contattare il numero 3398058995.

Fleurs du Mal, album e concerti

La band è composta da Stefano “Iguana” alla voce, alla chitarra e allo slide, da Roberto Cruciani al basso e ai cori, da Graziella Olivieri al sax tenore e ai cori, da Clemente Verdicchio al sax contralto e da Gabriel Greco alla Batteria. I Fleurs du Mal, in attività dal 1984, hanno realizzato oltre 1500 concerti in Italia, Svizzera, Olanda, Germania, Belgio, Francia e Stati Uniti. Nel corso degli anni, la band ha pubblicato 2 Lp (vinile), 1 MiniCd e 8 album, tra cui “Road Sweet Home” (2001-Il Manifesto Dischi), “Luna Blues (2004-Blond Rec./Storie di Note), “Swinging Boat” (2012-Blond Records), “Bootleg” (2017-Blond records) registrato dal vivo, “Gumbo (2019) e il nuovo album “Spacetime Mystery” (2025), anticipato dai singoli “Peace” e “Homework”.

Nel 2009 il concerto “25 anni di Fleurs du Mal” all’Init Club a Roma in formazione allargata a 9 elementi è stato presentato con un’intervista su RAI News 24 (in onda su Rai3). Dal 2011 la band si è allargata a 5 elementi con l’aggiunta di un sax contralto. Con questa nuova formazione i Fleurs du Mal realizzano nel 2012 l’album “Swinging Boat”. Nel 2017 esce invece “Bootleg”, registrato interamente dal vivo, seguito da un tour in Europa con concerti in Italia, Svizzera, Francia, Belgio e Olanda.

Due anni dopo pubblicano “Gumbo”, un album dedicato al blues, con la partecipazione straordinaria dell’armonicista americano Andy J. Forest. Nel 2021 la band si esibisce al Delta Blues Festival a Lendinara (Rovigo), mentre nel 2022 intraprendono un nuovo tour europeo di 9 concerti in Svizzera, Belgio e Olanda. Nello stesso anno la band partecipa anche al San Lorenzo Blues Festival al Giardino Verano a Roma e, in compagnia di Andy J. Forest, si esibiscono all’Alcazar Live alla Terrazza del Gianicolo a Roma.

Nel 2023 la band è ancora in tour in Olanda con 9 concerti (inclusi Oerkroeg Schiller in Aalten, Cafe Scooters in Leeuwarden, Oude Pothuys in Utrecht, Cafe Atlanta in Arnhem, Jazzcafe Dizzy in Rotterdam, Vader Klaassens in Venlo, Rock Cafe in Sneek, Maloe Melo in Amsterdam e Het Blues Cafe in Apeldoorn). Nell’estate 2023 si esibiscono al San Lorenzo Blues Festival al Giardino Verano a Roma, per poi intraprendere un tour in Sardegna di 14 concerti.

Nel 2024 la band celebra i 40 anni d’attività con un concerto speciale all’Alcazar Live a Roma, seguito da un nuovo tour di 7 concerti in Olanda (Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Leeuwarden, Apeldoorn,Tegelen, Aalten) e uno in Svizzera (Wil-St, Gallen). A giugno dello stesso anno tornano al San Lorenzo Blues Festival a Roma, giunto ormai alla decima edizione, con grande affluenza di pubblico. Poco dopo i Fleurs du Mal intraprendono un nuovo tour in Sardegna con 16 concerti, mentre a ottobre si esibiscono in Svizzera a Luzern e a Roveredo Grigioni.

L’anno successivo tornano in tour in Olanda con 7 concerti (Amsterdam, Groningen, Armhem, Aalten, Apeldoorn e Wageningen, dove suonano per la Festa della Liberazione Olandese sul palco del Bluesclub XXL Wageningen). Nel 2025 si esibiscono a Roma al Charity Cafe, Charlestone Club, Acrobax, Braccio da Montone e a Fiumicino al Vizio (6 concerti). Ad agosto, invece, tornano ancora una volta in Sardegna con un tour di 15 concerti, mentre a settembre si esibiscono alla undicesima edizione del San Lorenzo Blues Festival a Roma.