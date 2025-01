Il New York Times ha svelato la sua celebre lista annuale delle migliori località in cui viaggiare. Per questo 2025 sono state scelte 52 tra le migliori destinazioni da visitare in tutto il mondo. Tra questi luoghi interessanti e caratteristici spiccano anche tre località italiane.

Milano nella lista del New York Times

Tra le numerose mete selezionate nella lista “52 Places to Go in 2025” del New York Times troviamo tre differenti località italiane. Nell’elenco figurano infatti la città di Milano, la catena montuosa delle Dolomiti e il percorso cicloturistico “Sicily Divide”.

Arte e design sono le motivazioni principali che hanno spinto il Nyt a includere Milano nella loro lista, una città che si prepara ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. In particolare, si fa riferimento al restauro di diversi edifici storici, come per esempio quello di Palazzo Citterio, recentemente trasformato in uno spazio d’arte moderna circondato da splendidi giardini. Si parla anche del fascino artistico e iconico del quartiere di Brera, che riunisce la Pinacoteca di Brera e altre istituzioni come la Biblioteca Nazionale Braidense. Secondo quanto riportato dal Nyt, il quartiere presenta un’atmosfera unica, al di là dell’inconfondibile fascino artistico: “Con le sue viuzze piene di ristoranti, bar, boutique e chiese, è anche il sito del nuovo hotel Casa Brera, con la sua sorprendente architettura razionalista progettata da Pietro Lingeri, uno sky bar panoramico sul tetto e ristoranti a cura dello chef stellato Andrea Berton”.

Il Nyt, inoltre, riporta anche le attrazioni più interessanti del capoluogo lombardo, citando la settimana del Salone del Mobile e del Fuorisalone: “La Design Week, forse l’evento annuale più popolare di Milano, quest’anno aperto al pubblico, si svolge dal 7 al 13 aprile. Per questa edizione il tema scelto è “connected worlds”.

Il Cammino Retico sulle Dolomiti e il “Sicily Divide”

Nella lista dei 52 luoghi da visitare nel 2025, il New York Times ha incluso anche le Dolomiti e in particolare il Cammino Retico. Questo affasciante percorso escursionistico, lungo circa 170 chilometri, si snoda attraverso le aree più remote del Trentino-Alto Adige e del Veneto. Il suggestivo trekking propone sentieri e strade di montagna che si possono percorre in sette giorni, con la possibilità di pernottare in specifiche locande o campeggi. Il Nyt sottolinea: “Con partenza e arrivo nel villaggio circondato dalle montagne di Aune di Sovramonte, il trekking unisce laghi alpini e salite in montagna con attrazioni storiche, tra cui un santuario del XII secolo e i palazzi affrescati della città murata di Feltre. È un progetto che incoraggia viaggi sostenibili in questa zona scarsamente popolata”.

Tra le località nostrane troviamo la Sicilia, che il Nyt consiglia di vivere in bicicletta attraverso l’itinerario cicloturistico “Sicily Divide”. Questo particolare percorso, in modo del tutto sostenibile, permette di esplorare l’entroterra siciliano percorrendo 460 chilometri lungo strade secondarie, ammirando paesaggi collinari, borghi storici e siti archeologici, oltre a proporre una variegata esperienza enogastronomica. Infine, il Nyt afferma: “Questo percorso rende chiaro che le persone sono la vera attrazione della Sicilia”.

La lista di tutte le destinazioni scelte dal New York Times

Di seguito tutte le destinazioni selezionate dal Nyt che completano la lista “52 Places to Go in 2025”.