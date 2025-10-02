“E se non mi andasse bene che il mio maledetto pene venisse mostrato a tutti?”, pensò a un certo punto della sua opaca esistenza Spencer Elden. Affermazione condivisibile, anche da parte dell’altra metà del cielo sprovvista, tranne di sicuro se il pene in questione non sia il pistolino immortalato sulla copertina del celebre album dei Nirvana “Nevermind” uscito nel 1991.

La copertina di Nevermind, album del 1991

Avevate dimenticato, pensavate fosse questione chiusa, risolta, la causa intentata dal succitato Spencer Elden, un carneade sotto ogni altro aspetto se non fosse il proprietario, all’epoca a 4 mesi, del pene fluttuante nell’acqua di un’anonima piscina?

Nemmeno per idea, forse lo è adesso dopo l’ennesima sentenza di un giudice americano che ha stabilito, dopo l’ennesimo ricorso, che quell’immagine, assimilabile a una foto-ricordo di famiglia, non rappresenta un contenuto pornografico. Peggio, pedopornografico.

L’immagine non è pornografica

Elden aveva accusato la celebre band grunge di pornografia infantile per l’immagine in cui da bebè inseguiva un biglietto da un dollaro appeso a un amo da pesca. A parte il fatto che era già pacifico che l’uomo abbia aspettato troppo a lungo per poter accusare i Nirvana di averlo sfruttato sessualmente, un punto alla vicenda ancora non era stato messo.

Le parole del giudice federale Olguin sembrano aver messo finalmente quel punto mancante: “Né la posa, né il punto focale, né l’ambientazione, né il contesto generale suggeriscono che la copertina dell’album mostri comportamenti sessualmente espliciti. Questa immagine, molto simile a una foto di famiglia di un bambino nudo che fa il bagno, è chiaramente insufficiente a supportare l’accertamento di pornografia infantile”.