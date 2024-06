New York, la città più ricca del mondo, è sempre più il paradiso dei ricchi. dopo il covid è stato il boom. Club ultraesclusivi, lavanderia privata, viaggi in elicottero on-demand e centinaia di dollari per una prenotazione al ristorante hanno cambiato la vita dei ricchi e super ricchi, trasformando il modo in cui coloro che hanno tanto denaro a disposizione cenano, si allenano, vedono il medico, si prendono cura dei propri figli, fanno andare a passeggio i loro cani.

Il quadro di come vivono i ricchi nella New York post pandemia è tracciato in modo molto efficace da Eliza Shapiro sul New York Times. Il titolo dell’articolo dice tutto: “Dietro le porte di un mondo privato riservato solo ai newyorkesi più ricchi. club Sebbene la vita quotidiana sia diventata sempre più inaccessibile per quasi tutti, sta emergendo una nuova classe di servizi privati, riservati ai soli membri e di portineria” .

La domanda di aiuto domestico 24 ore su 24 è aumentata dal 2020, riferisce Shapiro, citando la Wellington Agency, che aiuta a collocare governanti, amministratori di casa e altro personale presso famiglie benestanti nell’area di New York – e nelle loro seconde e terze case o sui loro yacht. La tariffa corrente per una governante è di circa 45 dollari l’ora, rispetto ai 30 dollari prepandemici, più assicurazione sanitaria e altri benefici.

Alcune famiglie assumono un amministratore immobiliare o un capo dello staff per gestire la logistica e la programmazione, e una mano esperta può guadagnare fino a 350.000 dollari all’anno,.

Poi c’è il boom delle babysitter, aumentano le richieste per un pool di due o tre tate a rotazione. Passano dai quattro ai sette giorni con una famiglia prima di passare il testimone alla tata successiva e di alternarsi per alcuni giorni. In genere guadagnano circa 120.000 dollari all’anno.

Poi ci sono gli chef privati I newyorkesi più ricchi sono interessati agli chef privati a tempo pieno, che possono richiedere stipendi fino a $ 150.000 per solo pranzo e cena. Alla prima colazione provvede una governante mentre lo chef è al mercato.

Le famiglie, prosegue Shapiro, sono anche sempre più interessate a ruoli come quello di una lavandaia o di una sarta che tenga dietro ai vestiti. Una lavandaia esperta impiega 30 minuti per stirare completamente una camicia abbottonata, ha detto, e in genere guadagna circa $ 50 o $ 60 l’ora.

Una volta c’erano i dog-walker, ora alcuni newyorkesi preferiscono mandare i loro cani a fare escursioni giornaliere, spesso in aree boschive del nord dello stato dove gli animali domestici possono correre liberi. Un’escursione privata può costare $ 250 al giorno tramite il servizio Shape Up Your Pup, inclusa una “pagella” che riassume l’avventura. L’escursione occasionale di gruppo costa $ 145 al giorno.

La salute, o almeno spendere molto tempo e denaro per sentirsi in forma mentalmente e fisicamente, è diventata uno dei prodotti di lusso più richiesti in città. Sollis Health, che si autodefinisce il primo e unico fornitore di servizi di consierge d’emergenza, ha aperto due sedi a Manhattan solo quest’anno e una negli Hamptons nel 2021. Gli abbonamenti, che partono da 3.500 dollari all’anno e aumentano a 6.000 dollari per gli over 45, includono appuntamenti nello stesso giorno, test di laboratorio in loco e assistenza virtuale 24 ore su 24. Le chiamate a domicilio hanno un costo aggiuntivo.

Mentre i tradizionali club secolari di New York hanno la reputazione di essere antiquati e antiquati, negli ultimi anni è stata aperta una nuova generazione di club privati. Zero Bond a NoHo, il posto preferito del sindaco Eric Adams e sede della sua festa per la vittoria della notte delle elezioni del 2021, addebita 3.850 dollari all’anno, più una quota di iscrizione di 1.000 dollari, per gli abbonamenti “generali” per i giovani dai 28 ai 45 anni.

L’Aman di New York, noto come l’hotel più costoso della città, ha aperto nel 2022 con un club interno per i soci, che richiede una quota di apertura di 200.000 dollari e una quota annuale di 15.000 dollari. Gli interni sono un “sontuoso bozzolo di trame squisite”, secondo Town and Country, che ha paragonato l’atmosfera a un mix di Bali e Tokyo.

Il Core Club, riservato ai soli membri, si è recentemente trasferito dalla sua sede sulla East 55th Street alla Fifth Avenue, con quote di iscrizione che vanno da $ 15.000 a $ 100.000 per una biblioteca di vini, una lounge speakeasy, un salone, un barbiere, un juice bar e una palestra. tra gli altri servizi, secondo il Robb Report. Casa Cipriani, inaugurata nel 2021 su 10.000 metri quadrati e cinque piani presso il Battery Maritime Building, è “un club sociale in senso moderno dove stile, arredamento, privacy e rispetto sono ancora valori apprezzati”, ha detto un portavoce, in risposta a una domanda di Shapiro sui prezzi dei menu e sulle liste d’attesa degli abbonamenti.

Lo spazio comprende due ristoranti, un centro salute e benessere di 15.000 piedi quadrati e una “grande sala” di 9.000 piedi quadrati che può ospitare 800 persone per le feste. È anche a solo un isolato di distanza dall’eliporto del Pier 6.