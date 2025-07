Il materasso ha bisogno di cure, e l’estate è un periodo propizio per farlo. Ecco che cosa non puoi non sapere

Tenere alla cura della casa e degli oggetti in essa presenti, è fondamentale per vivere in un ambiente pulito e in cui si respirano profumi inebrianti. Uno degli step per sistemare al meglio la propria abitazione è quello di organizzarsi, in modo da riuscire, un po’ alla volta e in base alla grandezza della casa, a raggiungere anche quegli angoli più difficili da pulire.

Ci sono delle volte in cui rimandiamo a domani, perché siamo troppo stanchi. Può capitare, certo, ma non sempre, altrimenti si accumulerà sporcizia e sarà più difficile tenere tutto in ordine. O meglio, poi ci sarà davvero un gran bel da fare.

E poi ci sono quegli oggetti che non si dovrebbero mai trascurare, perché se si danneggiano, finiscono per diventare un vero problema. Stiamo parlando del materasso, quell’elemento che ci offre un incredibile comfort ogni volta che ci mettiamo a letto e che quando è di elevata qualità e comodità, contribuisce a farci addormentare in men che non si dica.

Fare in modo che mantenga il pieno delle sue funzioni è importante per non doverne ricomprare un altro, in breve tempo. In tanti si domandano quando sia meglio pulirlo, e se attendere il periodo autunnale per farlo.

Materasso, perché pulirlo adesso e non attendere l’autunno: quello che forse non sai

Il materasso tende ad assorbire sudore mentre noi dormiamo (in estate poi, di certo un bel po’), e vi si accumulano capelli, cellule morte della pelle.

Purtroppo, può anche essere nido di germi e batteri. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui va pulito con regolarità. L’estate è il momento ideale per pulire il materasso, perché il clima caldo aiuta a far sì che si asciughi presto dopo averlo pulito ad hoc.

Ma come pulirlo bene? Un primo step è quello di fargli prendere aria, mentre si cambiano le lenzuola, usare una spazzola morbida e rimuovere la polvere presente, passarvi l’aspirapolvere, mettere del bicarbonato di sodio su di esso per togliere eventuali odori sgradevoli, sporco ecc. Si può anche disinfettare con una spray a base di alcol.

Dunque, d’estate il materasso deve essere pulito spesso, ed è anche il momento ideale, per cui, se si vuole fare in modo che non si rovini e duri a lungo, basta seguire i suddetti accorgimenti.