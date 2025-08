Occhio, perché se la lavastoviglie perde, la situazione può peggiorare. Ecco alcuni consigli utili e importanti

Il suono della lavastoviglie che avvia il suo ciclo, è uno di quelli in grado di farci provare un senso di sollievo e gratitudine. Possiamo definirlo un piccolo rituale moderno che segna la fine di una cena in famiglia o di una domenica trascorsa a cucinare. In pochi minuti, piatti incrostati, bicchieri opachi e pentole unte spariscono dalla vista, lasciando ordine e liberando il nostro tempo dall’incombenza di dover lavare a mano tutti i piatti.

A volte, però, può succedere di notare delle gocce d’acqua che spuntano proprio dalla lavastoviglie. La gran parte delle persone decide di ignorare la cosa, pensando che si tratti solamente di condensa.

E invece, dietro quella perdita trascurata, possono celarsi danni seri, come allagamenti, cortocircuiti, persino problemi strutturali a mobili e pavimenti. Per di più, quella che può sembrare una banale perdita può celare un malfunzionamento della lavastoviglie che può costarci caro.

I motivi per cui questo elettrodomestico inizia a perdere acqua sono diversi, da una guarnizione logorata, a un tubo di scarico danneggiato, al filtro ostruito o la pompa malfunzionante. Spesso il problema parte in sordina, ma evolve rapidamente, se trascurato. Ecco perché, alla prima avvisaglia, è fondamentale agire. E soprattutto, sapere con esattezza come agire può fare davvero la differenza.

La lavastoviglie perde acqua: ecco perché non devi assolutamente ignorare il problema e cosa devi fare subito

Quando la lavastoviglie comincia a gocciolare, non è mai una buona notizia. Il guasto può manifestarsi in vari modi: una piccola infiltrazione durante il lavaggio, un rigolo dopo la fine del ciclo o, nei casi più insidiosi, una perdita continua anche a macchina spenta. In questi casi, è fondamentale non ignorare il problema e agire immediatamente.

Prima di tutto, va staccata la corrente e chiusa l’acqua. Poi, va fatta un’ispezione accurata, per controllare se può dipendere da guarnizioni logore, tubi allentati, filtri intasati, bracci irroratori ostruiti o mal posizionati. Anche un eccesso di detersivo può generare schiuma in abbondanza, fuoriuscendo dalle fessure dello sportello. Se la perdita proviene dal basso, potrebbe trattarsi di un tubo di scarico lesionato, una pompa malfunzionante o addirittura una micro-fessura nella vasca.

Nei casi più tecnici, la colpa può essere del pressostato, ossia il sensore che regola il livello dell’acqua, o della trappola dell’aria, che può essere ostruita da grasso o calcare. Quando questi componenti non funzionano, il risultato è la fuoriuscita d’acqua dall’elettrodomestico.

C’è poi il fattore installazione: se il tubo di scarico è posizionato troppo in basso o manca l’ansa a U, può crearsi un riflusso d’acqua. Un errore banale, ma potenzialmente disastroso. E infine, c’è il caso più subdolo, ossia la perdita a macchina spenta. Spesso è colpa dell’elettrovalvola che non si chiude correttamente, lasciando entrare acqua anche quando non dovrebbe.

Può anche trattarsi di una crepa interna che fa filtrare acqua nella base, innescando danni invisibili ma gravi. Se il problema è localizzato e visibile, una pulizia profonda e il controllo delle guarnizioni può bastare. Ma se la perdita persiste, meglio non improvvisare.

Un tecnico qualificato potrà individuare la causa e risolverla prima che i danni diventino irreparabili. La vera arma, però, resta la prevenzione. Usare la giusta dose di detersivo, pulire i filtri con regolarità, verificare le condizioni delle guarnizioni e far controllare l’impianto periodicamente, sono le vere regole d’oro.