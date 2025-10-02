A sei ore di volo dall’Italia, esiste un angolo di mondo dove il termometro segna costantemente oltre i 30 gradi e le spese restano contenute.

Parliamo dell’isola di Sal, parte dell’arcipelago di Capo Verde, una destinazione che negli ultimi anni ha visto crescere in modo esponenziale il proprio richiamo turistico, grazie a un mix unico di clima ideale, paesaggi mozzafiato e costi accessibili.

L’isola di Sal è la più orientale delle Ilhas do Barlavento, gruppo settentrionale di Capo Verde, e si estende per circa 30 chilometri in lunghezza e 12 in larghezza. Nonostante le sue dimensioni contenute, Sal offre una vasta gamma di attrattive naturali e culturali che la rendono una delle mete più ambite per chi desidera una vacanza all’insegna del relax e dell’avventura.

Il centro nevralgico dell’isola è rappresentato da due località principali: Espargos, dove si trova uno dei due aeroporti internazionali dell’arcipelago, e Santa Maria, un vivace villaggio di poco più di 6.000 abitanti, celebre per la sua spiaggia di sabbia bianca lunga ben 8 chilometri e per la sua atmosfera accogliente.

Le meraviglie da scoprire a Sal

Una volta arrivati sull’isola, uno dei primi luoghi da visitare sono le Saline di Pedra de Lume, un cratere vulcanico trasformato in un lago salato dove è possibile fare esperienze uniche come il galleggiamento nelle acque ricche di sali minerali. Poco distante si trova la famosa Buracona, una piscina naturale incastonata tra le rocce, nota come “Occhio Blu” per i giochi di luce che si manifestano in alcune ore della giornata, regalando spettacoli naturali di rara bellezza.

Gli amanti della natura non possono perdere il canyon di Serra Negra, un vero paradiso per gli appassionati di trekking e fotografia, grazie ai suoi sentieri panoramici e ai paesaggi mozzafiato.

Paradiso per sportivi e amanti del mare

L’isola di Sal è ormai riconosciuta a livello internazionale come polo d’eccellenza per gli sport acquatici. Il connubio tra venti costanti, acque calde e temperature miti tutto l’anno rende l’isola ideale per attività come surf, windsurf, kitesurf e snorkeling.

La spiaggia di Ponta Preta è teatro di competizioni mondiali di surf, attirando atleti e appassionati da ogni angolo del pianeta. Chi preferisce esplorare i fondali marini può immergersi nella Baia degli Squali: un sito unico dove nuotare tra decine di squali limone, una specie del tutto innocua e affascinante, in mezzo a una barriera corallina ricca di flora e fauna sottomarina.

Nonostante le temperature estive siano garantite per tutti i dodici mesi, il periodo migliore per visitare l’isola di Sal è compreso tra la seconda metà di ottobre e giugno, durante la cosiddetta stagione secca, quando il clima è più stabile e le piogge minime.

Dal 2019 è in vigore il sistema di pre-registrazione online denominato EASE, che permette di ottenere in pochi giorni il permesso di ingresso, semplificando notevolmente le procedure burocratiche per i turisti.

Il costo di una vacanza settimanale, includendo volo e hotel, si aggira generalmente tra i 700 e gli 800 euro nella stagione alta, mentre le strutture di lusso 4 e 5 stelle, soprattutto con formule all inclusive, superano di poco la soglia dei 1.000 euro. Questi prezzi confermano la convenienza di una destinazione che coniuga comfort e natura a costi decisamente competitivi rispetto ad altre mete esotiche.

Capo Verde: contesto e caratteristiche dell’arcipelago

Capo Verde è uno Stato insulare dell’Africa occidentale, costituito da dieci isole vulcaniche abitate, situate nell’Oceano Atlantico a circa 500 chilometri dalla costa del Senegal. L’arcipelago si divide in due gruppi principali: le Ilhas do Barlavento (a nord), di cui fa parte Sal, e le Ilhas do Sotavento (a sud).

Con poco più di 500.000 abitanti e una superficie complessiva di circa 4.000 km², Capo Verde si caratterizza per un clima tropicale secco, con temperature medie che oscillano intorno ai 26-31 °C durante tutto l’anno, e per condizioni ambientali che variano da zone montuose soleggiate a deserti costieri.

La storia dell’arcipelago è segnata da antiche scoperte portoghesi risalenti al XV secolo e da un passato di colonizzazione e migrazioni, che ha influenzato profondamente la cultura e l’identità della popolazione capoverdiana. Oggi Capo Verde è una repubblica semipresidenziale stabile, guidata dal presidente José Maria Neves e dal primo ministro Ulisses Correia e Silva, e rappresenta una delle economie più dinamiche dell’Africa occidentale, nonostante le limitate risorse naturali e le difficoltà climatiche.