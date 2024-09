Non mischiare mai questi detersivi: può essere pericolosissimo

Sapete che è meglio non mischiare mai alcuni tipi di detersivi perché le conseguenze possono essere molto pericolose per la salute?

La pulizia della casa è una delle attività più noiose che tutti volentieri affiderebbero ad altri, ma la maggior parte delle volte questo è impossibile. Così bisogna solo rimboccarsi le maniche e scegliere da dove iniziare.

Senza dubbio ci sono delle faccende domestiche che vanno portate a termine ogni giorno e non si possono rimandare. Ci riferiamo ad esempio al lavaggio dei piatti e dei bicchieri che si usano per apparecchiare la tavola dal momento della colazione al mattino fino al pranzo e ovviamente finendo con la cena passando per spuntini e merende varie.

Sì, ci si può sempre affidare alla lavastoviglie ma la maggior parte delle persone usa ancora lavare a mano. Altro tipo di pulizia casalinga quotidiana riguarda il bagno, bisogna sempre igienizzare sia il wc che il lavabo, il bidet e il piatto della doccia affinché non ci siano accumuli di batteri e sporco.

Poi ci sono quelle attività che si possono svolgere a giorni alterni, come la pulizia del pavimento o la detersione dei vetri delle finestre. In ogni caso è bene non mischiare mai alcuni tipi di detersivi perché può essere molto pericoloso. Scopriamone di più.

Quali sono i detersivi che non vanno mai mischiati

Ci avete provato a chiedere ai vostri coinquilini, familiari e non, ma avete ricevuto una risposta negativa. Capita. Se quindi non trovate un’anima pia a cui delegare il lavaggio del bucato o la sanificazione del pavimento cercate almeno di rischiare problemi di salute ed evitate di mischiare questi detersivi.

Durante le pulizia di casa può capitare di pensare che, unendo dei detersivi di natura diversa si possa potenziare l’effetto pulente e averla finalmente vinta su quella macchia ostinata o sullo scarico del lavandino maleodorante. Invece si tratta di una pratica pericolosissima.

Ad esempio non dovete mai usare insieme queste tipologie di prodotti, che poi sono acidi e già di per sé corrosivi e tossici:

candeggina (varechina – ipoclorito di sodio)

acido muriatico (acido cloridrico)

ammoniaca

soda caustica (idrossido di sodio)

acido nitrico

acido fosforico

Mescolando anche piccole dosi di questi prodotti si può scatenare una reazione chimica che ha come conseguenza la formazione di vapori e gas tossici come il cloro.

Queste sostanze nebulizzate nell’aria possono essere inalate e portare a conseguenze non troppo piacevoli. I gas prodotti dal mescolamento di detersivi contenenti questi principi attivi può provocare ustioni e intossicazioni anche molto gravi. Preferite le alternative naturali alla candeggina per sbiancare i vostri vestiti!