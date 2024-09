Non passerai più le ore a lavare i piatti: il trucco che elimina i residui di cibi senza sforzi

Perché passare ancora ore ed ore a lavare i piatti quando esiste un trucchetto per rendere tutto più veloce? Provarlo è una vera svolta!

Alzi la mano chi almeno una volta nella vita ha gettato (nel vero senso della parola) la spugna e ha fatto finta di non vedere nulla. Perché, diciamoci la verità, passare ore ed ore a dover lavare ogni tipo di stoviglia per togliere anche le più piccole delle macchie non è di certo tutto questo Carnevale di Rio.

Certo, quelli che posseggono una lavastoviglie non hanno questi problemi. Basterà, infatti, mettere tutto al suo interno e lei penserà a fare tutto il lavoro sporco. Ma per chi non ne ha una, sgrassare e lucidare ogni singola cosa utilizzata in cucina non è affatto piacevole. Ecco perché per facilitare le cose è importante trovare qualche piccolo stratagemma che aiuterà a ridurre notevolmente il tempo impiegato.

In casa ci sono tutti gli ingredienti per lavare e sgrassare i piatti in modo veloce

Avere in casa una lavastoviglie ben pulita ed igienizzata sicuramente permette di facilitare il lavaggio dei piatti, ma se non si ha questa ‘fortuna’ non si può fare altro che usare spugna, detersivo e olio di gomito. Tuttavia, sono in pochi a conoscere un trucchetto geniale che aiuterà a rendere il tutto più veloce.

Nulla di costoso e nessun ingrediente chimico, infatti, tutto il necessario c’è già in casa. Basteranno pochi minuti e piatti e stoviglie in generale torneranno a splendere proprio come se fossero nuove. Una volta provato, non vorrai più tornare indietro.

Anche se in commercio esistono tantissimi detersivi studiati proprio per lavare i piatti, alcune tipologie non sono particolarmente efficaci. In questo caso, per sgrassare alla perfezione si deve assolutamente provare questo rimedio fai da te. Ecco cosa servirà:

2 cucchiai di sale

200 ml di sapone per piatti liquido

1 cucchiaio di bicarbonato

1 bicchiere d’acqua

Ciotola

Flacone spray

Prendere una ciotola e mettere al suo interno il sale e il sapone, mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo ed aggiungere il bicarbonato. Una volta ottenuta una pasta uniforme unire anche l’acqua e mescolare nuovamente. Ora non resta che trasferire tutto in un flacone spray o in un dispenser per sapone ed utilizzarlo all’occorrenza.

Con questo metodo non solo i piatti saranno perfettamente sgrassati e puliti, ma anche i cattivi odori saranno completamente neutralizzati. Un rimedio facile, veloce e soprattutto economico.