L’estate in città può essere intensa, ma le possibilità di una fuga al mare durante il fine settimana é sempre a portata di mano.

Anche chi non ha la fortuna di prendersi lunghe vacanze può trovare rifugio in spiagge facilmente raggiungibili in poche ore, ideali per staccare la spina e godersi il relax senza allontanarsi troppo.

Chi lavora a Milano sa bene che il venerdì pomeriggio può rappresentare l’inizio di una mini-vacanza verso il mare. In poche ore di macchina, si possono raggiungere diverse località balneari, ognuna con un proprio fascino e caratteristiche uniche, adatte a ogni tipo di esigenza.

Tra le mete più gettonate per una fuga veloce troviamo la Riviera Ligure, che si estende da Genova fino al confine con la Francia. Località come Santa Margherita Ligure, Portofino e Levanto sono famose per il loro mare cristallino, le spiagge curate e un’atmosfera elegante ma informale. Questi luoghi sono perfetti per chi desidera unire relax, buon cibo e la possibilità di esplorare borghi storici e sentieri panoramici.

Un’altra destinazione molto apprezzata è la Riviera Romagnola, che pur essendo più affollata in alta stagione, offre spiagge attrezzate e un’ampia scelta di servizi. Località come Rimini, Cesenatico e Riccione sono facilmente raggiungibili in circa tre ore di auto o con treni diretti, e rappresentano una soluzione ideale per chi cerca divertimento, vita notturna e una vasta offerta gastronomica.

Spiagge meno conosciute ma altrettanto affascinanti

Per chi preferisce evitare le località troppo turistiche e affollate, esistono alcune perle meno note ma altrettanto suggestive. Nella zona del Lago di Garda, ad esempio, si trovano spiagge lacustri come quelle di Sirmione e Desenzano del Garda, che offrono acque limpide, panorami mozzafiato e la possibilità di praticare sport acquatici. Il Lago di Garda è raggiungibile da Milano in circa un’ora e mezza, rendendolo una meta perfetta per una giornata di relax.

Un’altra destinazione ideale per chi vuole combinare natura e tranquillità è la costa toscana, con località come Castiglione della Pescaia e Follonica. Queste spiagge, meno affollate rispetto alle più celebri della Versilia, offrono un mare limpido e un ambiente rilassato, perfetto per rigenerarsi senza allontanarsi troppo da Milano.

Per chi decide di trascorrere un weekend o anche solo una giornata fuori porta, è importante pianificare bene il viaggio. Partire nel tardo pomeriggio del venerdì permette di evitare il traffico intenso e di sfruttare al massimo il tempo a disposizione. Inoltre, prenotare con anticipo l’alloggio, soprattutto nelle località più popolari, è fondamentale per non incorrere in disagi.

Per chi preferisce viaggiare in treno, le linee ferroviarie verso la Liguria, la Riviera Romagnola e il Lago di Garda sono ben servite e spesso permettono di raggiungere la destinazione in tempi competitivi rispetto all’auto. Questo consente di evitare lo stress del traffico e di godersi il viaggio in totale relax.

Infine, ricordarsi di portare con sé tutto il necessario per una giornata in spiaggia, come crema solare, cappello, acqua e un libro, per trasformare anche una breve pausa in un momento di vero benessere.

Milano può sembrare lontana dal mare, ma in realtà offre numerose opportunità per una fuga rigenerante a pochi chilometri di distanza, un vero e proprio vantaggio per chi desidera alternare la vita frenetica della città con momenti di calma e natura.