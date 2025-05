La piattaforma Booking ha rivelato che il 77% dei viaggiatori è entusiasta di esplorare nuove destinazioni

Queste mete offrono un mix di cultura, relax e avventura, rendendole ideali per ogni tipo di viaggiatore. Con l’estate che si avvicina, la voglia di viaggiare cresce sempre di più. Secondo uno studio di Booking, ben il 77% dei viaggiatori è entusiasta all’idea di scoprire nuove destinazioni nei prossimi mesi, e quasi la metà (48%) è pronta a investire di più rispetto all’anno scorso.

Questo entusiasmo si traduce in una ricerca attiva delle mete ideali per una vacanza indimenticabile. Dalle acque cristalline delle località esotiche alle città ricche di storia e cultura, il panorama delle destinazioni di viaggio per l’estate 2025 è variegato e stimolante.

Le mete di viaggio dell’estate

Analizzando i dati delle prenotazioni effettuate tra il 15 febbraio e il 15 aprile 2025, con check-in programmati tra il 1 giugno e il 31 agosto, Booking ha stilato una classifica delle destinazioni più in voga. Al primo posto spicca Hurghada, in Egitto, una località famosa per il suo sole perenne, le spiagge attrezzate e le meravigliose barriere coralline. Qui i turisti possono immergersi in un paradiso sottomarino, rendendo Hurghada una meta perfetta sia per chi cerca relax che per chi desidera avventure acquatiche.

Oltre a Hurghada, la lista delle mete più ambite include destinazioni come Sharm El Sheikh, Tokyo, Dubai, Bangkok, Alicante, Nizza, Malaga, Rimini e Dubrovnik. Rimini, in particolare, si distingue non solo per le sue splendide spiagge, ma anche per il suo patrimonio culturale e storico, rendendola una meta ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici.

Secondo la ricerca di Booking, il 53% dei genitori considera la vacanza annuale una priorità. Le famiglie cercano non solo sole e relax, ma anche esperienze che arricchiscano la crescita dei propri figli. Tra le mete più prenotate dalle famiglie troviamo Tokyo, una città che offre un perfetto connubio tra tecnologia all’avanguardia e tradizioni millenarie. I bambini possono divertirsi nei parchi a tema, esplorare mercati locali e visitare templi storici, rendendo il viaggio educativo e divertente.

Alicante, in Spagna, è un’altra destinazione molto apprezzata, grazie alle sue spiagge accessibili e alla deliziosa cucina locale, che offre piatti tipici a prezzi abbordabili. La città è perfetta per famiglie che desiderano scoprire nuove culture senza rinunciare al comfort.

Con l’uso dell’intelligenza artificiale, la pianificazione delle vacanze è diventata più semplice, con l’85% delle famiglie che afferma di trovare il processo più veloce ed efficiente grazie a questi strumenti. Le destinazioni più cercate dalle famiglie includono:

Hurghada, Egitto

Parigi, Francia

Dubai, UAE

Tokyo, Giappone

Alicante, Spagna

Tra le mete più ambite da chi viaggia in gruppo troviamo Ayia Napa, a Cipro, rinomata per le sue spiagge incantevoli e la vita notturna vivace. Albufeira, in Portogallo, è un’altra località molto apprezzata dai giovani, grazie alla sua atmosfera festosa e alla varietà di attività da svolgere. La lista delle mete più cercate include:

Ayia Napa, Cipro

Alicante, Spagna

Albufeira, Portogallo

Parigi, Francia

Marrakech, Marocco

Le destinazioni più popolari tra le coppie includono Milano, una città che combina moda, cultura e romantiche passeggiate lungo i Navigli, e Alicante, che offre splendidi tramonti e una cucina deliziosa. Anche Trieste e Villajoyosa si stanno affermando come mete ideali per una fuga romantica, grazie ai loro scenari pittoreschi e alle esperienze culturali che propongono. Le mete più cercate dalle coppie sono: