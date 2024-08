Non sottovalutare mai la pulizia del materasso: come rimuovere germi e batteri in un batter d’occhio

La pulizia del materasso è fondamentale per la salute: con questi semplici step si andranno ad eliminare germi e batteri.

In casa sono davvero tantissimi gli ambienti che ogni giorno necessitano di una pulizia profonda e accurata. Ovviamente non ci riferiamo soltanto ai pavimenti e alle superfici, ma anche a tutto quello contenuto in ogni singola camera. Un compito sicuramente non piacevole, ma fondamentale per evitare di vivere in ambienti poco sani.

Oggi vogliamo concentrarci maggiormente su un ‘oggetto’ contenuto in camera da letto, che – se trascurato – può rischiare di mettere in serio rischio la salute. Stiamo parlando del materasso, che ci accompagna durante una delle fasi più importanti della giornata e che per tale motivo, non solo deve essere comodo e accogliente, ma deve essere soprattutto privo di sporco, germi e batteri.

La pulizia del materasso non è mai stata così facile, basta seguire questi passaggi e sarà come nuovo

Ritrovarsi in camera da letto con un materasso sporco e che rappresenta terreno fertile per acari, germi e batteri, può avere delle ripercussioni serie per la salute. Basti pensare a chi soffre di allergie, o a chi ha problemi respiratori e patologie pregresse. Per loro, riposare su un materasso trascurato può essere seriamente pericoloso.

Fortunatamente, riuscire ad eliminare ogni traccia di sporco non è affatto complicato, basterà seguire dei semplici passaggi e anche il materasso più vecchio tornerà esattamente come nuovo.

L’asso nella manica, anzi in questo caso l’asso nella dispensa per la pulizia del materasso è come sempre il bicarbonato. Questo incredibile prodotto multiuso, grazie alle sue proprietà è perfetto per eliminare germi, acari e batteri. Inoltre, riesce a neutralizzare anche i cattivi odori che si possono formare a causa di una scarsa pulizia. Per renderlo efficace, si dovrà procedere in questo modo:

Eliminare tutta la biancheria da letto, compreso di coprimaterasso Mettere il materasso fuori al balcone o accanto ad una finestra e lasciarlo areare per un paio d’ore, rigirandolo spesso Risistemare il materasso sul letto e cospargerlo di bicarbonato, lasciandolo agire per 24 ore Frizionare il materasso con un mix di bicarbonato, acqua e tea Tree oil Aspirare il tutto con l’aiuto di una scopa elettrica o di un’aspirapolvere Cospargere nuovamente il materasso con altro bicarbonato e lasciarlo agire per dieci minuti Aspirare e rifare il letto con biancheria pulita.

Ed ecco che il materasso sarà finalmente tornato come nuovo, senza sporco, polvere e soprattutto senza la presenza di acari, germi e batteri.