Non sottovalutare mai la pulizia dell’aspirapolvere: ti svelo il trucco per igienizzarla in solo 2 minuti

Pulizia aspirapolvere, come effettuarla in modo pratico e veloce per igienizzarla al massimo: gli step da seguire.

Con l’avvento della tecnologia sono tantissimi gli apparecchi elettrici che sono stati creati per la cura e per la pulizia della casa. Grandi e piccoli elettrodomestiche, che permettono di svolgere anche i compiti più faticosi nel minor tempo possibile e senza impiegare chissà quale forza.

Fra questi, una nota di merito deve andare senza ombra di dubbio all’aspirapolvere, infatti, è proprio grazie al suo utilizzo che sarà possibile pulire pavimenti, superfici, tessili e materassi in pochissimo tempo. Una pratica molto importante, soprattutto per chi soffre di allergie e la polvere rappresenta un vero problema per la salute.

Grazie ai modelli di ultima generazione, che in alcuni casi associano anche l’efficacia del vapore, rimuovere la polvere non è mai stato così semplice. Inoltre, si riuscirà ad ottenere un ambiente igienizzato e perfettamente pulito senza nemmeno troppa fatica.

Ecco i passaggi da seguire per una pulizia perfetta dell’aspirapolvere: sembrerà come appena comprata

Esattamente come tutti gli altri elettrodomestici, anche l’aspirapolvere necessità di una pulizia profonda. Non solo sarà necessario per eliminare la polvere accumulata (soprattutto nei modelli che non prevedono sacchetto), ma una cura periodica garantirà sempre il massimo della sua efficienza minimizzando i costi.

Pulirla non è affatto complicato, in modo particolare se abbiamo un modello che può essere facilmente smontato. È però importante seguire specifici passaggi, per assicurarsi di farlo nel modo più consono.

Nel momento in cui si decide di pulire approfonditamente l’aspirapolvere, la prima cosa da fare ovviamente è staccare la presa dalla corrente. Una cosa quasi scontata, ma che in molti sottovalutano. Una volta fatto questo, si potrà procedere a smontare le parti esterne come serbatoio e spazzole.

Il serbatoio potrà essere svuotato e passato sotto il getto dell’acqua corrente. Per una massima igiene, si potrà lavare con poche gocce di sapone per piatto o meglio ancora del sapone di Marsiglia. Si passerà quindi alle spazzole, dove dovranno essere rimossi peli e capelli intrappolati tra le fibre. In questo caso, basterà un batuffolo di ovatta intriso con dell’alcol denaturato per igienizzarle.

Ora si potrà passare alla pulizia dei filtri e poi alle parti esterne. Un panno umido basterà per eliminare sporco e polvere. Una volta fatto questo e solo dopo che tutto sarà perfettamente asciutto, si potranno rimontare le varie parti. Ed ecco che in pochissimi minuti l’aspirapolvere tornerà perfetto e pronto all’uso.