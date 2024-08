Non usare mai questo per schiarire i capelli: gli esperti lanciano l’allarme

Schiarire i capelli in modo del tutto naturale è possibile, ma attenzione a questo ingrediente, usarlo può essere pericoloso.

Chi ha per natura o tramite colorazione i capelli biondi sa quanto sole e salsedine sfumino le ciocche in modo naturale, conferendo un colore ancora più dorato. Un effetto che nemmeno i migliori parrucchieri riescono a ricreare normalmente, ma che, una volta ottenuto, si farò di tutto per mantenerlo.

Schiarire i capelli in modo del tutto naturale non è di certo una novità. Quanti di noi da piccini ci siamo fatti versare, in spiaggia, un bicchiere di birra? Infatti, anche questa bibita riesce a far ottenere ai capelli chiari dei riflessi da fare invidia alle migliori dive di Hollywood.

Inoltre, usare prodotti naturali ha sicuramente minori effetti negativi rispetto alle classiche tinte o decolorazioni che sono pieni di prodotti chimici. Tuttavia, anche in questo caso c’è qualcosa da tenere bene a mente se si vogliono evitare ulteriori danni.

Mai mettere questo ‘ingrediente’ per schiarire i capelli: senza saperlo si possono creare seri danni

Nonostante i prodotti naturali siano sicuramente più delicati e meno pericolosi, c’è da prestare sempre attenzione a quello che si usa. In questo caso specifico, per cercare di schiarire i capelli si potrebbe usare un ingrediente che in realtà non andrebbe mai utilizzato.

Si tratta di comunissimo agrume, che promette davvero di fare miracoli sulla chioma di ognuno di noi, ma che alla lunga potrebbe anche danneggiarla irrimediabilmente. Stiamo parlando del limone e del suo succo, che in quantità eccessive rischia di rovinare la qualità dei capelli.

Secondo gli esperti di Klorane, marchio di prodotti per la cura dei capelli, usare il succo di limone per schiarirli potrebbe avere delle conseguenze davvero devastanti. A confermare questa tesi ci ha pensato anche un parrucchiere, citato da BestLife. Aura Friedman, questo il suo nome, spiega che il limone ha proprietà così acide che può arrivare anche a bruciare i capelli.

Ciò che andrebbe ad amplificare questo effetto deleterio, è proprio la combinazione di acido citrico (presente nel limone) e raggi solari. Questo mix letale tenderebbe ad aprire le fibre dei capelli esponendole maggiormente. Tutto questo li renderebbe porosi e sfibrati.

Infine, il succo di limone non fa ottenere lo stesso effetto su tutti i tipi di capelli. I risultati migliori si ottengono su capelli già chiari o castani, mentre su quelli scuri si otterrebbe un terribile effetto aranciato. Quindi, per evitare ogni tipo di rischio, meglio rivolgersi a dei professionisti del settore.