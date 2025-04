Viaggio fantastico in un castello con vista mozzafiato sul lago e le terme: il tutto in un’offerta imperdibile con il 20% di sconto.

Per una vacanza indimenticabile si può ancdare nel cuore della Carinzia, a pochi passi dalle acque turchesi del Lago Wörthersee. Lì si trova il Falkensteiner Schlosshotel Velden che si presenta come un angolo di paradiso dove il lusso incontra il relax in un ambiente incantevole. Questo straordinario hotel, riconosciuto tra i migliori del mondo da The Leading Hotels of the World, non è solo un luogo dove pernottare, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, un rifugio esclusivo per chi cerca tranquillità e benessere.

All’arrivo, gli ospiti vengono accolti da una maestosa facciata in stile castello, che trasmette immediatamente una sensazione di eleganza e storia. Immagina di svegliarti in una delle lussuose suite, con vista diretta sul lago; la luce del mattino che filtra attraverso le ampie finestre crea un’atmosfera magica. Ogni mattina inizia con una colazione gourmet, un vero trionfo di sapori freschi e locali, da gustare ammirando il panorama mozzafiato delle colline circostanti e delle acque scintillanti.

Falkensteiner Schlosshotel Velden: un tempio del benessere

Il fulcro del relax al Falkensteiner Schlosshotel Velden è rappresentato dalla Acquapura Lake SPA, un’area di 3.600 metri quadrati dedicata al benessere e al relax. Qui, gli ospiti possono immergersi in tre piscine, sia interne che esterne, godendo di un’atmosfera di pace e tranquillità. Durante l’estate, le piscine all’aperto offrono la possibilità di rilassarsi nel giardino panoramico, circondati dalla bellezza naturale del paesaggio austriaco.

Se desideri concederti un momento di puro relax, la SPA offre una vasta gamma di saune, ognuna con caratteristiche uniche: sauna bio, arricchita da erbe aromatiche, sauna finlandese, bagno turco ricco di cristalli, sauna all’aperto con vista panoramica sul lago.

La zona relax include anche cabine a infrarossi e aree idromassaggio, perfette per sciogliere le tensioni accumulate. Per gli appassionati di fitness, la sala cardio e fitness dell’hotel offre attrezzature moderne e una vista spettacolare sul lago, rendendo ogni allenamento un’attività piacevole e stimolante. Il Beach Club è un angolo di paradiso sulle rive del Wörthersee, dove gli ospiti possono rilassarsi a bordo della piscina esterna riscaldata con acqua di mare o tuffarsi direttamente nel lago.

L’offerta da non perdere

Per chi desidera un’esperienza di benessere personalizzata, il pacchetto Acquapura SPA Escape è un’opzione imperdibile. Questo pacchetto include un trattamento rigenerante di 60 minuti, ideale per sciogliere ogni tensione e rigenerare il corpo e la mente. Prenotando in anticipo, gli ospiti possono usufruire di un ulteriore sconto del 20% sui trattamenti, rendendo l’esperienza di benessere ancora più accessibile. In aggiunta, il pacchetto consente l’accesso alla SPA già dalle 11:00 del giorno del check-in, permettendo di iniziare la propria oasi di relax senza attese.

Le 105 camere e suite del Falkensteiner Schlosshotel Velden sono progettate per offrire un soggiorno che coniuga il fascino storico con il massimo del comfort moderno. Ogni stanza è un rifugio di eleganza e tranquillità, dotata di arredi raffinati e di una vista incantevole sul lago o sul giardino del castello. Gli ospiti possono godere di comodità come pannelli touchscreen per il controllo della stanza, televisori integrati nei letti e docce a pioggia, garantendo un’esperienza di soggiorno all’insegna del lusso.

Il Falkensteiner Schlosshotel Velden rappresenta quindi una meta esclusiva per chi cerca un rifugio di lusso e relax, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza indimenticabile, immersi nella bellezza naturale della Carinzia.