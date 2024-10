Offerte low cost Natale 2024 e Capodanno 2025 al caldo

State pensando al prossimo viaggio di fine anno? Ecco le offerte low cost di Natale 2024 e Capodanno 2025 al caldo da cogliere al volo.

Cominciate a fare subito le valigie e tenetevi pronti per il prossimo viaggio di Natale e di Capodanno al caldo, sono tante le mete da sogno che potete raggiungere spendendo poco grazie alle offerte low cost che potete prenotare già da subito.

Infatti molte agenzie di viaggio propongono alla loro clientela dei pacchetti speciali da sfruttare durante le festività di fine anno che consentono di trascorrere Natale e Capodanno al caldo, per chi può concedersi anche qualche giorno in più ci sono pure offerte che durano fino a Capodanno.

Dove andare a Natale 2024 e a Capodanno 2025 al caldo spendendo poco grazie alle offerte low cost

Non vedete l’ora di mollare la routine quotidiana e prendervi un poco di meritato riposo? Di certo siete tra coloro che stanno aspettando già le prossime ferie natalizie per poter andare al caldo a svernare. Quali sono le mete tra cui scegliere?

Di località a vostra disposizione ce ne sono tantissime, ovviamente quelle che fanno più gola solo i pacchetti con offerte low cost che comprendono il volo e il pernottamento in albergo, se possibile anche qualche visita guidata o qualche escursione.

Ma non dimenticate che ci sono anche le crociere! Ad ogni modo tra le tantissime offerte disponibili vi facciamo qualche esempio così potete farvi due conti in tasca. Tenete presente che ci sono anche offerte last minute. Per questo è bene tenere sotto controllo i vari siti di agenzie di viaggio per monitorare eventuali cambiamenti.

Ad esempio se volete andare in Egitto, sul Mar Rosso, con il pacchetto Hurghada All Inclusive potete soggiornare in un Beach Resort 4 stelle di fronte al mare anche a Natale e Capodanno. Ci si arriva con il volo diretto A R e la vacanza comprende 7 notti. I prezzi? A partire da 365 euro a persona.

Un altro viaggio perfetto per trascorrere Natale 2024 e Capodanno 2025 al caldo sfruttando le offerte low cost è quello che prevede un volo diretto A R + 7 notti con mezza pensione in eccellente resort a 4 stelle a Costa Calma, Fuerteventura. Prezzi da 491 euro a persona.

Queste due offerte di destinazioni low cost fanno parte delle Esclusive di piratinviaggio.it, che sceglie e propone varie destinazioni in base alle preferite dagli utenti.

Sempre in Egitto, a Marsa Alam, Alpitour propone un pacchetto per due persone che comprende volo dall’aeroporto di Verona e pernottamento presso il Bravo Premium Gemma Beach Resort in date che vanno dal 22 dicembre al 29 dicembre 2024, per un totale di sette notti si spende 1.292 a persona.