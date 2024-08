Olio extravergine d’oliva, è questa la quantità ideale per la salute del cuore

L’olio extravergine di oliva, noto anche come olio EVO, è ampiamente riconosciuto come un elemento fondamentale della dieta mediterranea e viene spesso celebrato per i suoi numerosi benefici per la salute. Tuttavia, una nuova ricerca pone la domanda cruciale: qual è la quantità ideale di olio d’oliva che dovremmo consumare per ottenere i massimi benefici per la salute del cuore?

I ricercatori dell’Università della Florida hanno affrontato questo quesito, scoprendo che sia un basso che un alto consumo di olio EVO possono ridurre il colesterolo “cattivo”, ma con alcune interessanti sfumature.

Benefici dell’olio extravergine di oliva e la dieta Mediterranea