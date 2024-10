One Direction ricordano Liam Payne. L’ex componente della band è morto a 31 anni cadendo giù dalla finestra di un hotel a Buenos Aires. In un messaggio scritto tutti insieme e pubblicato sui social, gli ex membri Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles, hanno rotto il silenzio sulla tragica scomparsa di Liam Payne. La band ha espresso profondo dolore e devastazione per la perdita del loro amico e compagno. Il post è stato pubblicato sulla pagina Instagram della band dove l’ultimo post risaliva al 2020. “Siamo completamente devastati dalla notizia della morte di Liam”, si legge nel messaggio.

Gli ex One Direction scrivono che “von il tempo, e quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. Ma per ora, ci prenderemo un po’ di tempo per piangere ed elaborare la perdita di nostro fratello, che amavamo molto. I ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre. Per ora, i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i fan che lo hanno amato insieme a noi. Ci mancherà terribilmente. Ti amiamo Liam”. Il post, nel giro di poche ore ha raggiunto i 10 milioni di like.

Harry Styles ricorda Liam Payne

Harris Styles ha salutato l’amico e compagno degli One Direction Liam Payne con un post sul suo profilo Instagram. Payne è morto ieri a soli 31 anni, cadendo da una finestra di hotel a Buenos Aires. “Mi mancherà”, ha scritto il cantante. “Sono devastato dalla sua morte, la sua più grande gioia era rendere felici gli altri ed è stato un onore stargli accanto”, ha scritto Styles rivolgendo i suoi pensieri alla famiglia e al figlio del compagno di band Bear.

Gli ultimi tempi turbolenti di Liam Payne

Negli ultimi tempi, Payne era al centro di polemiche. Era stato criticato per il suo comportamento al concerto in Argentina di Niall Horan, ex collega della band. In questa circostanza era stato accusato di cercare l’attenzione dei fan. C’erano state poi le accuse pesanti dell’ex fidanzata Maya Henry. La modella ha pubblicato un romanzo che sembra ispirarsi alla loro relazione, in cui descrive una relazione tossica e violenta. La Henry aveva anche realizzato un video su TikTok in cui lo accusava di molestarla con messaggi e chiamate.

Il cantante, 31 anni, è morto in Argentina dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Poco prima degli agenti di Polizia erano intervenuti sulla scena in seguito alle segnalazioni “di un uomo aggressivo, probabilmente sotto l’effetto di droghe e alcol“. Quando sono arrivati ​​all’hotel, è stato detto ai funzionari che era stato sentito un forte rumore in un cortile interno.