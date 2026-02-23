Opera, il testo della canzone di Patty Pravo a Sanremo 2026
Opera, il testo della canzone di Patty Pravo al Festival di Sanremo 2026.
Sulla terra siamo soli,
solitari in compagnia,
circondati da parole, parole,
affidati a un’utopia.
Siamo santi e peccatori,
naviganti e sognatori,
un po’ satelliti,
filosofi del niente.
Semplicemente la vita,
semplicemente follia.
Cantami ancora il presente,
nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.
Ho viaggiato per il mondo
tra oasi, deserti, e misteriose profezie
dove il tempo è sospensione dell’eternità.
Ma poi sono le emozioni che ci cambiano,
che ci spingono ad andare via da noi
verso un’altra dimensione, tralasciando la ragione.
Rip. ritornello
lo canto alla notte, respiro la notte,
cammino di notte;
sono Musa, colore tagliente e poi Opera