Ornella Vanoni è scomparsa la sera del 21 novembre, all’età di 91 anni, nella sua casa di Milano. La cantante, figura amatissima della musica italiana, aveva più volte affrontato con disarmante lucidità il tema della morte, sia nelle interviste sia nelle sue apparizioni televisive, come a Che tempo che fa, dove era ospite fissa. A Verissimo aveva condiviso un ricordo particolare: “A Paolo Fresu ho chiesto: ‘Senti quando muoio tu suoni durante il mio funerale’ e lui mi ha detto ‘Se muoio prima io canti tu, ok?’. E io gli ho risposto di sì”, confermando quanto già raccontato poco prima a Fabio Fazio.

Nella stessa intervista aveva spiegato di aver accettato con serenità l’idea della fine: “La morte fa parte dalla vita, da ragazzi non ci si pensa poi si arriva a un’età in cui ci si pensa. Io so che non ho di fronte a me mille anni, però bisogna vivere ogni giorno”. Per non lasciarsi sopraffare, cercava sempre di rimanere attiva, ironizzando sulle sue abilità domestiche: “A casa mi annoio… Preferisco non dico lavorare come una pazza, ma lavorare, avere degli impegni e bisogna reinventarsi”. Anche per questo aveva programmato due nuovi concerti agli Arcimboldi e alle Terme di Caracalla.

Il funerale immaginato da lei: ironia e leggerezza

La Vanoni aveva raccontato più volte di aver previsto ogni dettaglio del suo funerale, sempre con il suo spirito ironico e inconfondibile. Aveva detto: “La bara deve costare poco perché tanto va bruciata. Poi buttatemi nel mare, quello che vi pare. Mi piacerebbe Venezia però fate come volete. Il vestito ce l’ho, è di Dior, fa una bella figura…”. Parole pronunciate con il sorriso, quasi a voler sdrammatizzare ciò che per molti è un tabù.