Oscar 2026: tutte le nomination della 98ª edizione, film favoriti e grandi sorprese
La stagione dei premi entra nel vivo con l’annuncio ufficiale delle nomination agli Oscar 2026, che segnano la 98ª edizione degli Academy Awards. L’appuntamento con la notte più attesa del cinema è fissato al Dolby Theatre di Los Angeles, dove tra il 15 e il 16 marzo verranno assegnate le celebri statuette.
Quest’anno l’attenzione è catalizzata da I peccatori di Ryan Coogler, che entra nella storia dell’Academy diventando il film con il maggior numero di candidature di sempre: 16 nomination, comprese tutte le categorie principali. Subito dietro Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, considerato uno dei favoriti, con 13 candidature, mentre Sentimental Value, Frankenstein e Marty Supreme si attestano tra i titoli più presenti nelle shortlist.
Di seguito l’elenco completo delle nomination agli Oscar 2026, categoria per categoria.
Miglior film
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Sentimental Value
- Train Dreams
- Bugonia
- L’agente segreto
- F1 – Il film
Miglior regia
- Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
- Ryan Coogler – I peccatori
- Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Sentimental Value
Miglior attore protagonista
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
- Michael B. Jordan – I peccatori
- Wagner Moura – L’agente segreto
- Ethan Hawke – Blue Moon
Miglior attrice protagonista
- Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
- Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore
- Rose Byrne – Se solo potessi ti prenderei a calci
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Miglior attore non protagonista
- Benicio del Toro – Una battaglia dopo l’altra
- Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
- Delroy Lindo – I peccatori
- Jacob Elordi – Frankenstein
Miglior attrice non protagonista
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – I peccatori
Miglior film internazionale
- Sentimental Value (Norvegia)
- Sirāt (Spagna)
- L’agente segreto (Brasile)
- La voce di Hind Rajab (Tunisia)
- Un semplice incidente (Francia)
Miglior film d’animazione
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- La piccola Amélie
- Zootropolis 2
Miglior sceneggiatura originale
- Blue Moon
- Un semplice incidente
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- I peccatori
Miglior sceneggiatura non originale
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Una battaglia dopo l’altra
- Train Dreams
- Bugonia
- Frankenstein
Miglior colonna sonora
- Bugonia
- Una battaglia dopo l’altra
- Frankenstein
- Hamnet – Nel nome del figlio
- I peccatori
Miglior canzone originale
- “Golden” – KPop Demon Hunters
- “I Lied to You” – I peccatori
- “Dear Me” – Diane Warren: Relentless
- “Train Dreams” – Train Dreams
- “Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!
Miglior casting
- Una battaglia dopo l’altra
- Marty Supreme
- Hamnet – Nel nome del figlio
- L’agente segreto
- I peccatori
Migliori costumi
- Frankenstein
- Avatar: Fuoco e cenere
- I peccatori
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
Miglior fotografia
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
- Train Dreams
Miglior montaggio
- F1
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l’altra
- Sentimental Value
- I peccatori
Miglior suono
- F1
- Frankenstein
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
- Sirāt
Migliori effetti speciali
- Avatar: Fuoco e cenere
- F1
- Jurassic World – La rinascita
- The Lost Bus
- I peccatori
Miglior scenografia
- Frankenstein
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
Miglior documentario
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor: la vicina perfetta
Miglior cortometraggio documentario
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and are Gone”
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Miglior cortometraggio
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- The Singers
- Jane Austen’s Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
Miglior cortometraggio animato
- Butterfly
- Forever Green
- Retirement Plan
- The Girl Who Cried Pearls
- The Three Sisters