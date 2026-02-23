Ossessione, il testo della canzone di Samurai Jay a Sanremo 2026
Ossessione, il testo della canzone di Samurai Jay al Festival di Sanremo 2026.
Nulla è per sempre
Ma il profumo tuo sulla mia pelle
Non passa mai, no mai Sicuramente
stai dormendo nel letto di un altro pure stasera
marò che pena
siamo sempre alle solite una
tirata tutto il weekend
tu mi nascondi le storie
e mi racconti un’altra bugia vuoi la verità
ora penso a me in mezzo a questo disordine
sarà strano ma ti sento addosso
come un’ossessione stanotte ritorni qui
al centro delle mie fantasie
ti amo solo di venerdì
bailando contigo asì
per un’ora ti sento mia
non è amore è una malattia
questo maledetto feeling
questo maledetto feeling
Andale andale
Scatta un paio di foto poi mandale
Fammi vedere cosa indossi stasera
Poi facciamo l’alta marea
Sotto la luna piena
Non sei mai stata sincera
Non può durare una vita intera
Una storia se fa solo male
Ma noi sarà solamente
Una noche de sexo
Andamento lento
Non posso fermare il tempo
Questo feeling maledetto
lo lo sento addosso
Rip. ritornello
Devo correre correre correre correre correre
Ahahah
Devo correre correre correre correre correre
Rip. ritornello
questo maledetto feeling