Pane e pasta fanno davvero ingrassare? La risposta (inaspettata)

Se vi state chiedendo se il pane e la pasta fanno davvero ingrassare sarete forse sorpresi della riposta degli esperti.

Spesso chi si dedica a un tipo di alimentazione controllata, chiamiamola pure dieta, la prima cosa che fa è eliminare la pasta e il pane dal pranzo o dalla cena, pensando di introdurre così meno carboidrati e dunque zuccheri. Non è una scelta saggia perché per funzionare bene il nostro organismo ha bisogno di tutti i macronutrienti.

Infatti dal cibo noi traiamo l’energia per il corretto funzionamento di tutti gli organi e i sistemi, a partire dal cervello e finendo al cuore (o viceversa) e abbiamo bisogno sia dei carboidrati che delle proteine ma anche dei grassi, ovviamente di quelli buoni, polinsaturi.

È dunque necessario togliere pasta e pane dalla dieta perché fanno ingrassare? Vediamo cosa dicono gli esperti

Si è portati a pensare che mangiare pane e pasta faccia prendere peso, ma possiamo dire che è si tratta di una leggenda metropolitana che purtroppo si fa fatica a scardinare.

In effetti mangiare una pasta condita poco o comunque con pochi grassi sani come l’olio extra vergine di oliva, un sugo di pomodoro semplice senza soffritto, pesce magro o anche carne bianca o latticini come la ricotta non fa ingrassare di per sé.

Anche mangiare pane non fa ingrassare, non è necessario eliminarlo dall’alimentazione per dimagrire, soprattutto se si tratta di pane integrale. Però dipende se si mangia una fettina di pane integrale ai cinque cereali con un frutto a colazione o per accompagnare una maxi porzione di patatine fritte con il vitello tonnato.

Diciamo meglio che gli esperti sono concordi nel ritenere opportuno conoscere le caratteristiche di ciò che si mangia in modo da fare gli abbinamenti in maniera corretta sia per quantità che per qualità gli alimenti.

Tenete presente che non è il pane o la pasta che vi fa ingrassare, ma le calorie assunte in eccesso rispetto al vostro fabbisogno e soprattutto rispetto all’esercizio fisico che fate ogni giorno. Quindi il movimento è molto importante e si può dimagrire con la camminata.

Cosa dice l’esperto

Lo dice anche il direttore del Centro Nutrizione Umana dell’Università Cattolica di Roma, Giacinto Miggiano, che raccomanda di non bandire completamente dalla dieta pane, pasta e patate solo per il timore di ingrassare. Perché essi sono parte integrante della dieta mediterranea. Nell’ambito di un tipo di alimentazione bilanciata sono utili a stare in forma e in salute.

Ma c’è di più. Prediligere un tipo di alimentazione proteica può portare anche a un deperimento dei muscoli. Perché senza fornire zuccheri al corpo, il metabolismo va ad aggredire la massa magra.

Il segreto

Il segreto è quindi scegliere i carboidrati a basso indice glicemico. Pasta e pane integrali, per esempio. Meglio se con mix di cereali come l’orzo, che è ricco di un amido che rilascia il glucosio più lentamente nel corpo. Un altro trucchetto è scolare la pasta al dente, preferire condimenti leggeri con verdure o legumi, ricchi di fibre solubili.