Parliamo di ciclo mestruale: come spiegare le mestruazioni a tua figlia

Quando si ha una figlia arriva un momento critico per tutti: la prima mestruazione. Parlarne può non essere semplice, il rischio è quello di spaventare la piccola e non riuscire a rassicurarla del fatto che è tutto ok.

Per quanto possano essere preparate, per le nostre figlie vedere la propria biancheria intima sporca è sempre un trauma ed è compito di noi genitori essere presenti e spiegare per bene cosa sta succedendo.

È essenziale trasmettere serenità e positività, accogliendo l’evento con gioia e aiutando la bambina a capire che sta attraversando un momento naturale e significativo del suo sviluppo verso l’età adulta.

Per aiutarla al meglio in questa delicata fase è prima di tutto importante arrivare già preparati, cominciando quindi a parlarne con anticipo. Successivamente ci si potrà avvalere di qualcosa a loro molto familiare e piacevole: il cellulare.

Tramite alcune app per ciclo mestruale è possibile infatti tenere sotto controllo il suo andamento, annotare sensazioni, emozioni e disturbi, verificare la regolarità avendo così un supporto per dare alle figlie serenità e, infine, trovare utili schede informative.

Che cos’è il ciclo mestruale e di quali fasi è composto

Per dare tranquillità è importante spiegare con precisione alle nostre figlie che cosa sta accadendo al loro corpo e cosa succederà in futuro. Dare una bella infarinatura su cos’è il ciclo nella sua interezza e come funziona è un buon primo inizio.

In particolare, il ciclo si divide in quattro fasi principali:

La fase mestruale , che segna l’inizio del ciclo, comprende i giorni in cui si verifica il sanguinamento. Questo fenomeno accade quando un ovulo non è stato fecondato e il corpo espelle il rivestimento interno dell’utero, noto come endometrio, che si è ispessito in preparazione di una possibile gravidanza. Questo processo dura generalmente tra 3 e 7 giorni.

La fase follicolare , che inizia anche questo con il primo giorno delle mestruazioni e si estende fino all’ovulazione. In questo periodo, gli ormoni promuovono la maturazione di un follicolo ovarico: il principale responsabile della produzione di estrogeni, i quali si occupano di favorire l’ispessimento dell’endometrio per prepararlo a una possibile gravidanza.

La fase di ovulazione avviene generalmente intorno al 14° giorno del ciclo. In questa fase, sempre per via di cambiamenti ormonali, il follicolo si rompe e rilascia l’ovulo, che percorre le tube fino all’utero, pronto per essere fecondato.

Infine, nella fase luteinica , il follicolo svuotato si trasforma in corpo luteo, che produce progesterone ed estrogeni per mantenere l’endometrio in uno stato ottimale. Se non avviene la fecondazione, il corpo luteo degenera, i livelli ormonali calano e il ciclo si riavvia con il nuovo sanguinamento mestruale.

A cosa servono le mestruazioni

Le mestruazioni sono fastidiose, portando dolore e una serie di sintomi davvero poco piacevoli. La classica domanda, che prima o poi tutte le mamme si sono sentite fare dalle proprie figlie, è: ma a cosa servono le mestruazioni?

È importante, per trasmettere loro positività, che capiscano che il ciclo non è qualcosa di negativo, ma un importante processo biologico femminile. La sua funzione principale è quella di assistere le donne e rendere il corpo predisposto a una possibile gravidanza.

È grazie al ciclo mestruale, quindi, che può avvenire la fecondazione e grazie a questo nascono i bambini. Oltre a ciò, il ciclo fornisce anche un’ottima panoramica generale sullo stato di salute di una donna.

Cicli regolari e una perdita di sangue normale sono indicatori che il sistema riproduttivo sta funzionando correttamente e che il corpo è in salute. Alterazioni nel ciclo o cambiamenti nel flusso possono invece segnalare problemi ormonali o altre condizioni mediche, richiedendo ulteriori accertamenti.

Come combattere i fastidiosi sintomi

L’ultimo insegnamento che è bene dare alle nostre figlie è come combattere i fastidiosi sintomi del ciclo mestruale, così da non lasciarsi abbattere da questi. Premesso che ogni donna è diversa e vive questo periodo in modo diverso, esistono consigli generici molto utili.

Il ciclo è fortemente influenzato da alimentazione e salute fisica, per questo è bene regolare entrambe, mangiando sano e praticando attività sportiva regolarmente. La tecnologia, poi, ci viene molto incontro.

Le app per il ciclo mestruale sono diventate alleate fondamentali per monitorare la sua regolarità e la salute complessiva, oltre a essere un ottimo modo per rendere le mestruazioni un intrattenimento per nostra figlia.

Queste applicazioni consentono di tracciare i giorni di flusso, i sintomi associati e le variazioni ormonali, facilitando così una pianificazione migliore e una preparazione adeguata.

Si può così anticipare l’inizio del ciclo e adottare misure preventive come una dieta equilibrata, integratori mirati e un’attività fisica regolare. Infine, le notifiche e i promemoria aiutano a seguire questi accorgimenti, riducendo l’impatto dei sintomi mestruali.