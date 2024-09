Pelle senza rughe con questo solo ingrediente: ce l’hai in cucina

È davvero possibile creare un cosmetico casalingo per avere una pelle senza rughe? Provate con un ingrediente, basta solo lui e probabilmente ce l’avete già in cucina, aprite la dispensa…

La lotta contro il tempo che passa coinvolge tante persone, uomini e donne indifferentemente, che non si vogliono rassegnare al vedere sul viso i segni dell’invecchiamento. Così è tutta una corsa all’acquisto di un cosmetico che possa davvero fare la differenza, una crema miracolosa che permetta di avere una pelle liscia e senza nemmeno una ruga.

Ma se non volete spendere un capitale in creme e non vi passa nemmeno per la testa di cedere alla tentazione di una punturina di botox, ecco che potete provare un rimedio naturale che promette risultati strabilianti. Se volete sapere di cosa si tratta non vi resta che proseguire nella lettura!

Per una pelle senza rughe basta un solo ingrediente che usate spesso in cucina

Come migliorare l’aspetto della pelle del viso ed eliminare le rughe che sono affiorate negli ultimi tempi? Di rimedi della nonna ce ne sono tanti, ovviamente parliamo di cosmetici fatti in casa che permettono di nutrire la pelle e di rivitalizzarla grazie ai benefici degli ingredienti naturali utilizzati.

Ad esempio sul web ha ottenuto un certo successo la ricetta di una crema alla patata che, pare, sia perfetta per eliminare le rughe. La volete provare? Ovviamente noi vi invitiamo a fare attenzione quando girate in Rete per cercare metodi miracolosi, perché potreste trovare anche ricette non troppo sicure, voi provate a togliere le rughe dal viso e magari poi vi ritrovate con effetti collaterali peggiori.

Ad ogni modo, per migliorare la condizione delle pelle del viso e togliere le rughe usando la crema di patate fatta in casa dovete solo prendere un ortaggio e farlo bollire in poca acqua dopo averlo sbucciato.

A questo punto potete frullare sia la patata cotta che la sua acqua di cottura e creare una purea alla quale potete aggiungere altri ingredienti come la curcuma, il succo di limone e l’olio di semi di lino e vitamina E.

Oppure potete creare un’altra formulazione unendo sempre la vitamina E ma stavolta insieme al miele e allo yogurt. Queste due creme possono essere profumate con un goccio di olio essenziale puro naturale a scelta.

Una volta applicate agiscono sull’epidermide ed hanno degli effetti schiarenti, anti invecchiamento, anti rughe, così da rendere la pelle del viso più luminosa ed elastica. Ovviamente non avendo conservanti, come la crema antirughe alla banana, anche questa va tenuta in frigo e consumata comunque nell’arco di pochi giorni.