Pelle senza rughe e soda con soli due ingredienti che hai in cucina: lo stanno facendo tutte

Avere una pelle senza rughe, liscia e soda è possibile usando dei semplici ingredienti che quasi certamente avete in cucina.

Al posto di comprare dei costosissimi cosmetici antirughe potete seguire questa ricetta per ottenere una pelle senza imperfezioni, liscia e soda senza nemmeno una ruga. Si tratta di un rimedio fai da te che possiamo definire “della nonna” perché è usato già da tempo per migliorare gli inestetismi che compaiono sul viso a causa dell’età.

Questa crema antirughe fai da te vi sarà utile per nutrire la pelle in profondità, la potrete usare naturalmente sul viso, ma anche sul collo o sul décolleté e in genere su tutto il corpo, per tonificare l’epidermide e renderla più elastica.

Quali ingredienti usare per la crema utile a una pelle senza rughe

Bastano solo pochi ingredienti del tutto naturali per combattere le rughe del viso (e non solo) in modo efficace, senza nemmeno spendere una cifra per comprare prodotti di grandi marche famose che costano tantissimo. Certo, non avrete lo stesso effetto di una punturina di botulino, ma vi risparmierete i rischi connessi ai botox bar e vi divertirete allo stesso tempo nel preparare un cosmetico con le vostre mani.

Ma voi lo sapete come si formano le rughe? Saperlo può soddisfare una curiosità ma anche essere utile così da prevenirle! Per essere più belle e senza rughe sul web circola questa ricetta per comporre una crema efficace “effetto botox” con ingredienti naturali, ve la proponiamo, potete provarla e sperimentare gli effetti sulla vostra pelle. Di certo gli ingredienti naturali andranno a nutrirla rendendola più morbida ed elastica.

Ingredienti

1 banana biologica grande e matura

2 cucchiai di amido di mais biologico

1 manciata di riso biologico

succo di un limone biologico

Preparazione

Tagliate a pezzetti la banana con la buccia, mettetela in una pentola con acqua a coprirla, portate a ebollizione. Unite il riso e fate cuocere per 15 minuti. Fate raffreddare e frullate il tutto Incorporate l’amido di mais mescolando con delicatezza. Spremete il limone e incorporate il succo filtrato al composto precedente fino a ottenere una crema densa e omogenea.

Ora che la vostra crema antirughe fai da te è pronta la potete utilizzare su qualsiasi tipo di pelle. Per conservarla correttamente tenetela in un contenitore dotato di coperchio, meglio se con la chiusura ermetica e riponetela dentro al frigo in modo che non si deteriori. Ovviamente non avendo conservanti non è un prodotto che può durare a lungo, quindi usatela nel giro di pochi giorni e seguite una dieta antirughe per combattere gli inestetismi “da dentro”.