Pensano tutti che lo abbia comprato ad un’asta ma la verità è un’altra: da Ikea ho speso meno di 10€

L’ oggetto che dà un tocco irresistibile alla tua casa in versione natalizia si trova all’ Ikea e non costa una fortuna.

I mobili della casa sono indispensabili e se sono belli e in armonia tra di loro diventano i protagonisti del luogo in cui viviamo. Spesso si pensa che prezzo alto sia sinonimo di bello ma non sempre è così. Basta avere gusto e un pizzico di creatività per fare davvero la differenza.

Esistono piccoli oggetti di design, accessori e complementi d’arredo che sanno trasformare un ambiente senza richiedere un mutuo. Ikea è la grande azienda di mobili che tutto il mondo conosce e che ha sdoganato la mobilia a buon mercato senza rinunciare all’eleganza e alla praticità.

Il segreto è scegliere pezzi che si distinguano per il loro design versatile ma d’impatto, facili da personalizzare o inserire in contesti diversi, e che abbiano quell’aura “lussuosa” che faccia pensare a un acquisto esclusivo. Un esempio lampante? Scropriamolo!

Sembra di lusso ma costa meno di 10 euro

Il Natale è alle porte e si è già alle prese con gli addobbi della casa. A volte basta un piccolo trucchetto per rendere il tutto più magico. L’ accessorio elegante e accessibile, è disponibile da IKEA a soli 9,95 euro. Si tratta del vassoio GLATTIS, un modello in ottone da 38 cm che combina estetica raffinata e funzionalità. Perfetto per decorare la tavola natalizia, può essere utilizzato in diversi modi: come base per servire qualche stuzzichino durante le visite dei nostri ospiti, oppure per esporre collezioni e piccoli vasi di piante.

Il design elegante e il colore dorato di GLATTIS lo rendono ideale per le festività perchè aggiunge un tocco di lusso alla tavola apparecchiata con tovaglie in tonalità natalizie come il bianco, il rosso o il verde. Il vassoio è anche pratico, grazie al bordo alto che impedisce agli oggetti di scivolare, ed è facile da pulire con un semplice panno umido.

Il suo prezzo a listino è 15 euro ma adesso lo puoi portare a casa con lo sconto del 34%: un’offerta super conveniente. Visto il prezzo accessibile l’ ideale è acquistarne più di uno, sia per uso personale che come regalo di Natale.

E perchè non abbinare GLATTIS ad altri accessori della linea in ottone di IKEA ? In questo modo potrai creare un’atmosfera ancora più raffinata e coordinata sulla tavola. Non serve, dunque, spendere una fortuna per ottenere un effetto wow. La prossima volta che qualcuno si chiederà se il tuo nuovo pezzo d’arredamento è un acquisto d’asta, potrai sorridere e dire con orgoglio: “No, viene da Ikea… ed è costato meno di 10 euro !”