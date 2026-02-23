Per sempre sì, il testo della canzone di Sal Da Vinci a Sanremo 2026
Per sempre sì, il testo della canzone di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026.
È cominciato tutto quanto dal principio lo che per te ero solo
un uomo sconosciuto
Poi diventato un re dal cuore innamorato
Tu una regina ora vestita in bianco sposa
Abbiamo sognato figli in una grande casa
E superato tutte le difficoltà
Perché un amore non è amore per la vita
Se non ha affrontato la più ripida salita
E si accenderà la musica
E qui ti aspetterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te Per sempre
Legati per la vita che S
enza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto lo te lo prometto Davanti a Dio
Saremo io e te Da qui
Sarà per sempre si
So bene che
è una grande incognita il futuro
Ma insieme te non mi spaventerà perché
Costruiremo tutto
ma non alzeremo un muro
Litigare e far l’amore poi che male c’è
E si accenderà la musica
Per te io canterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Rip. ritornello
Si, soltanto si Per questi giorni
E mille altri ancora
Un semplice si
L’eternità è dentro una parola
Rip. ritornello