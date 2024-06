Oggi, 5 giugno, è la giornata nazionale dell’Arma dei Carabinieri, giunta al suo 210° anniversario della fondazione. Nonostante sia nata molti anni prima in realtà l’Arma ha la sua festa nazionale solo a partire dal 1920. Ma sapete perché si festeggia proprio il 5 giugno? L’Arma dei Carabinieri celebra la propria festa il 5 giugno poiché in questo giorno del 1920 la bandiera dell’Arma fu insignita della prima medaglia d’oro al Valor Militare per la partecipazione dei carabinieri alla Prima Guerra Mondiale. La stessa data, fin dall’anno successivo, è stata scelta per celebrare anche l’anniversario dell’Istituzione dell’Arma.

La motivazione che ha accompagnato la medaglia è la seguente: “Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d’Italia”. La festa viene celebrata a Roma con il carosello storico, rievocazione delle battaglie più importanti a cui l’Arma ha partecipato.

La cerimonia nazionale per il 210° anniversario della fondazione dell’Arma si terrà a Roma, alle 18.30, presso la caserma “Salvo D’Acquisto”. All’iniziativa, che sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Arma, presenzierà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre ad autorità parlamentari e di governo, esponenti delle magistrature, autorità militari, civili, religiose e al Comandante generale dell’Arma.

Sempre a Roma, presso l’Anfiteatro comunale, l’8 giugno, andrà invece in scena un concerto che rientra nelle celebrazioni del 210° anniversario della fondazione dell’Arma. Oltre alla cerimonia nazionale, si terranno celebrazioni anche nelle principali città italiane, con eventi e manifestazioni che coinvolgeranno le comunità locali per onorare l’Arma dei Carabinieri e il suo contributo alla sicurezza del paese.