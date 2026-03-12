Con l’avanzare dell’età molte donne iniziano a notare cambiamenti nel proprio organismo, soprattutto durante il periodo che precede e segue la menopausa. Tra questi cambiamenti, uno dei più rilevanti riguarda la pressione arteriosa. Numerosi studi hanno dimostrato che il rischio di sviluppare ipertensione tende ad aumentare proprio durante la transizione menopausale.

Negli ultimi anni si è cercato di capire meglio il motivo di questo fenomeno. Una delle ipotesi più accreditate riguarda il ruolo degli ormoni femminili, in particolare dell’estrogeno. Questo ormone, noto soprattutto per la sua funzione nella salute riproduttiva, sembra infatti avere effetti molto più ampi sul funzionamento dell’organismo.

Una nuova ricerca scientifica ha cercato di chiarire proprio questo aspetto: in che modo l’estrogeno può influenzare la pressione sanguigna e il rischio di ipertensione nelle donne che attraversano la menopausa.

Perché la pressione alta è più comune dopo la menopausa

Durante la fase di perimenopausa – cioè il periodo di transizione che precede la menopausa vera e propria – il corpo femminile attraversa importanti cambiamenti ormonali. Uno dei più significativi è la riduzione graduale della produzione di estrogeni.

Questo cambiamento può avere effetti su diversi sistemi dell’organismo, incluso quello cardiovascolare.

Secondo diverse ricerche, una percentuale significativa di donne sviluppa pressione alta proprio durante questa fase della vita. Dopo la menopausa il rischio tende ad aumentare ulteriormente.

Gli esperti ritengono che la diminuzione degli estrogeni possa contribuire a diversi cambiamenti nel corpo. Tra questi si osserva spesso un irrigidimento delle arterie e una maggiore sensibilità dell’organismo al sodio, due fattori che possono favorire l’aumento della pressione sanguigna.

Prima della menopausa, invece, le donne mostrano generalmente un rischio più basso di ipertensione rispetto agli uomini della stessa età. Questo vantaggio sembra essere legato proprio alla presenza più elevata di estrogeni.

Il legame tra estrogeno e salute cardiovascolare

Una recente ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Mathematical Biosciences ha cercato di comprendere in modo più approfondito il ruolo dell’estrogeno nella regolazione della pressione sanguigna.

Per farlo, gli scienziati hanno sviluppato un modello matematico che simula il funzionamento del sistema cardiovascolare e dei reni nelle donne. Questo modello ha permesso di analizzare come l’estrogeno possa influenzare uno dei principali sistemi che controllano la pressione arteriosa: il sistema renina-angiotensina.

Questo sistema ormonale regola diversi aspetti fondamentali dell’organismo, tra cui il volume del sangue, l’equilibrio dei liquidi e la pressione nelle arterie.

Secondo i risultati dello studio, uno degli effetti più importanti dell’estrogeno riguarda la sua capacità di favorire la vasodilatazione, cioè il rilassamento e l’allargamento dei vasi sanguigni. Quando i vasi si dilatano, il sangue scorre più facilmente e la pressione tende a diminuire.

Questa azione protettiva potrebbe spiegare perché le donne in età fertile mostrano generalmente livelli di pressione più bassi rispetto a quelli osservati dopo la menopausa.

Un ormone con effetti su tutto l’organismo

Gli scienziati sottolineano che l’estrogeno non agisce soltanto sul sistema riproduttivo. In realtà questo ormone partecipa a numerosi processi fisiologici.

Influisce, ad esempio, sul modo in cui i vasi sanguigni reagiscono agli stimoli, su come i reni regolano i liquidi nel corpo e sul modo in cui diversi sistemi biologici comunicano tra loro.

Secondo i ricercatori coinvolti nello studio, proprio la sua azione sui vasi sanguigni potrebbe avere un ruolo cruciale nella regolazione della pressione arteriosa.

Per molti anni la medicina ha dedicato meno attenzione alle differenze tra uomini e donne nelle malattie cardiovascolari. Oggi invece cresce la consapevolezza che il sesso biologico e i cambiamenti legati all’età possano influenzare profondamente il modo in cui si sviluppano e si trattano queste patologie.

Come cambiano le terapie per la pressione nelle donne

Lo studio ha analizzato anche l’interazione tra estrogeno e alcuni farmaci utilizzati per trattare l’ipertensione. In particolare i ricercatori hanno valutato l’efficacia di due classi di medicinali molto diffuse.

Secondo il modello sviluppato nello studio, alcuni farmaci noti come bloccanti del recettore dell’angiotensina potrebbero risultare più efficaci rispetto ad altri trattamenti nel controllo della pressione nelle donne, anche quando i livelli di estrogeno diminuiscono dopo la menopausa.

Questo risultato potrebbe aprire la strada a terapie più personalizzate, che tengano conto delle differenze biologiche tra uomini e donne.

Il possibile ruolo della terapia ormonale

Molti specialisti ritengono che comprendere meglio il ruolo degli estrogeni possa aiutare anche a valutare l’impatto della terapia ormonale sostitutiva, utilizzata in alcune donne durante la menopausa.

Secondo alcuni medici, correggere la carenza di estrogeni potrebbe contribuire a ridurre il rischio cardiovascolare in alcune pazienti. Tuttavia questo tipo di trattamento deve sempre essere valutato con attenzione dal medico, considerando i benefici e i possibili rischi per ogni singolo caso.

L’obiettivo è trovare strategie efficaci per ridurre l’incidenza di malattie cardiovascolari, che rappresentano ancora oggi una delle principali cause di morte nelle donne.

Perché servono ancora più studi

Nonostante i risultati promettenti, gli esperti sottolineano che la ricerca sul ruolo degli estrogeni nella salute cardiovascolare è ancora in evoluzione.

Gli studi futuri dovranno analizzare più a fondo come questo ormone influenzi diversi organi del corpo e come le terapie possano essere adattate alle esigenze delle donne nelle diverse fasi della vita.

Comprendere meglio questi meccanismi potrebbe aiutare a sviluppare trattamenti più efficaci per prevenire l’ipertensione e migliorare la salute del cuore nelle donne dopo la menopausa.