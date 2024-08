Piedi secchi in estate, il trucco che li rende (immediatamente) più morbidi: segreto ‘impensabile’

In estate i piedi secchi possono essere un vero imbarazzo, ma con il consiglio dell’esperto finalmente saranno lisci come la seta!

In estate, con le temperature che in certe giornate diventano roventi, un abbigliamento fresco e leggero è il primo modo per combattere l’afa. Ed è per questo, che, soprattutto le donne tenderanno ad indossare scarpe aperte, che mettono in bella mostra i piedi. E fin qui nulla di nuovo direte voi, ma è proprio questo semplicissimo gesto, che può diventare un vero incubo.

Infatti, nonostante le dovute attenzioni, può capitare piuttosto di frequente di ritrovarsi con i piedi, in modo particolare i talloni, secchi e screpolati. Una condizione piuttosto comune, che nei casi più estremi può provocare anche dolore e sanguinamento. Un fenomeno che non ha conseguenze gravi per la salute, ma che può comportare imbarazzo e un senso di disagio, soprattutto quando ci si trova in mezzo ad altra gente.

Piedi secchi? Ci pensa il dermatologo: con il suo rimedio saranno morbidissimi

Pur non essendo alcun tipo di patologia che mette a rischio la salute, avere i piedi secchi non è sicuramente una condizione piacevole. Soprattutto se la pelle tende a spaccarsi, provocando dolore, delle volte anche piuttosto pungente. Per cercare di risolvere il problema esistono svariati rimedi, ma oggi andremo a mostrare quello consigliato dal dermatologo DM Mahajan, che risulta essere piuttosto efficace.

In commercio esistono tantissime tipologie di creme creare proprio per rendere la pelle dei piedi più liscia, tuttavia, spesso risultano essere piuttosto inutili. Fortunatamente, a trovare la soluzione ideale ci ha pensato un noto dermatologo. Grazie al suo rimedio completamente naturale, la pelle dei piedi tornerà liscia come la seta.

Quello che occorrerà per mettere in pratica il metodo innovativo è:

Acqua calda

Mezza tazza di olio di cocco

Un filo d’olio d’oliva

2 cucchiaini di aloe vera

15-20 gocce di olio essenziale all’eucalipto

Una volta procurato tutto il necessario, si dovranno semplicemente mettere tutto gli ingredienti all’interno di una bacinella, immergere i piedi e lasciarli in ammollo per 30 minuti. Dopodiché tamponare con un asciugamano morbido e applicare una crema idratante. Basterà semplicemente questo, per avere piedi da copertina.

Per un effetto più duraturo nel tempo, ripetere quest’operazione tutti i giorni per una settimana, dopodiché un paio di volte e infine una volta a settimana. In questo modo piedi risulteranno sani e lisci