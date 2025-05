Sempre più persone, al posto del caffè, iniziano la giornata con un bicchiere d’acqua tiepida a stomaco vuoto. C’è chi lo fa per “detossinare” l’organismo, chi per favorire il transito intestinale e chi giura di aver migliorato pelle e digestione. Ma al di là delle mode, questa abitudine ha basi scientifiche? O si tratta solo di un trend ben confezionato? Vediamolo insieme.

Cosa succede davvero quando beviamo acqua appena svegli?

Dopo una notte di sonno, il corpo è naturalmente disidratato. Bere acqua al mattino ha un effetto reidratanteimportante per tutte le funzioni fisiologiche, a partire da quelle intestinali.

Ma perché tiepida? La temperatura conta, perché l’acqua fredda può causare vasocostrizione e rallentare il processo digestivo. Al contrario, l’acqua tiepida è meno “aggressiva” per stomaco e intestino e può contribuire a riattivarli in modo più dolce e naturale.

I benefici possibili secondo la scienza

Diversi studi hanno cercato di approfondire gli effetti del consumo d’acqua al risveglio, specialmente in relazione a:

1. Digestione più efficiente

Una ricerca pubblicata su Journal of Neurogastroenterology and Motility (2010) ha evidenziato come l’acqua tiepida possa aiutare nei casi di digestione lenta, favorendo la motilità gastrica e stimolando il metabolismo basale.

2. Stimolo al transito intestinale

Uno studio giapponese (pubblicato su Yakuri to Chiryo) ha osservato che bere 500 ml di acqua al mattino, anche tiepida, può contribuire ad attivare il colon, facilitando la regolarità intestinale.

Meglio acqua o caffè a stomaco vuoto?

Molti iniziano la giornata con un caffè. Ma farlo a stomaco vuoto può causare picchi di acidità gastrica, specialmente in soggetti predisposti a reflusso o gastrite. In questi casi, bere prima acqua tiepida può aiutare a “preparare” lo stomaco, riducendo l’impatto del caffè subito dopo.

Effetto detox? Attenzione alle bufale

L’acqua è un grande alleato dell’organismo, ma non è una pozione magica detox. È vero che aiuta i reni e il fegato nel loro lavoro di eliminazione delle tossine, ma non “scioglie” grassi né ripulisce il sangue, come certi articoli sensazionalistici lasciano intendere.

Quindi sì all’acqua tiepida al mattino, ma senza aspettative miracolose.

Qualche consiglio pratico

Se vuoi provare questa abitudine e vedere come reagisce il tuo corpo:

Bevi 1 bicchiere di acqua tiepida (circa 250-300 ml) appena sveglio

Attendi 10-15 minuti prima di fare colazione

Non aggiungere limone se hai problemi di acidità

Evita l’acqua bollente: la temperatura ideale è intorno ai 40-45°C

Puoi farlo ogni mattina per almeno una settimana e notare eventuali miglioramenti nella digestione o regolarità intestinale.

Cosa ne pensa la medicina tradizionale?

In Ayurveda e Medicina Tradizionale Cinese, l’acqua tiepida al mattino è consigliata da secoli per “risvegliare” i canali energetici e facilitare l’eliminazione delle tossine. Oggi la scienza non conferma tutto, ma diversi benefici sono comunque supportati da evidenze moderne.

Il consiglio del giorno: inizia la giornata con semplicità e ascolto del tuo corpo. Un bicchiere d’acqua tiepida al mattino non ha controindicazioni, può favorire una routine più consapevole e aiutarti a risintonizzarti con il tuo benessere. È un piccolo gesto, ma può fare una grande differenza.