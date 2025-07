Hai mai fatto un brutto sogno dopo una cena ricca di formaggi? Non sei il solo. Secondo una nuova ricerca, consumare latticini, soprattutto in quantità elevate e in presenza di intolleranza al lattosio, potrebbe essere associato a disturbi del sonno e persino a incubi notturni.

Un dato curioso? Oltre il 50% degli americani e quasi un terzo degli europei occidentali dichiara di soffrire di problemi legati al sonno. E circa il 5% degli adulti sperimenta incubi ricorrenti. Sebbene le cause siano spesso legate a stress, ansia o disturbi post-traumatici, anche ciò che mangiamo — e quando lo mangiamo — potrebbe influenzare la qualità dei sogni.

Formaggio e sogni agitati: qual è il legame?

Un recente studio condotto in Canada ha coinvolto oltre 1.000 studenti universitari per indagare la relazione tra alimentazione, qualità del sonno e incubi. Il risultato? Il formaggio è stato spesso indicato come il principale colpevole per i sogni disturbanti, specialmente tra chi soffre di intolleranze alimentari, in particolare al lattosio.

Il professor Tore Nielsen, esperto di sonno e sogni presso l’Università di Montréal, spiega che i sintomi gastrointestinali legati all’intolleranza al lattosio possono influenzare negativamente la qualità del sonno e aumentare la probabilità di fare brutti sogni.

L’intolleranza al lattosio può disturbare il sonno?

Sì, e non solo. Lo studio ha evidenziato che le intolleranze alimentari non diagnosticate o non gestite adeguatamente possono provocare disagio fisico durante la notte, influenzando la fase REM — quella in cui sogniamo di più — e disturbando il sonno profondo.

Questa connessione tra apparato digerente e sogni apre nuove possibilità per affrontare i disturbi del sonno con approcci più naturali, attraverso modifiche personalizzate della dieta.

7 consigli per dormire meglio se soffri di intolleranze alimentari

La dietista americana Monique Richard ha suggerito alcune buone abitudini per chi vuole migliorare il sonno attraverso l’alimentazione:

Cena leggera e anticipata: evita di mangiare nelle 2–3 ore prima di andare a letto. Limita cibi pesanti e piccanti, così come alcol e caffeina la sera. Evita fast food e alimenti ricchi di grassi saturi e sale. Mangia con equilibrio: una porzione bilanciata di carboidrati, proteine e grassi sazia senza appesantire. Snack pre-sonno? Opta per qualcosa di leggero ma nutriente, come frutta con crema di mandorle o hummus con cracker. Tieni un diario alimentare per capire come certi cibi influenzano i tuoi sogni. Bevi tisane rilassanti, come camomilla o melissa, evitando bevande zuccherate o gassate.

Meglio prevenire che… sognare male

Se noti una relazione tra determinati cibi e incubi o risvegli notturni, parlane con un nutrizionista. Potrebbe trattarsi di una intolleranza non diagnosticata o semplicemente della necessità di adattare le abitudini alimentari al tuo ritmo sonno-veglia.

E sì, anche se il formaggio non è il mostro sotto il letto… potrebbe comunque avere un ruolo nei tuoi sogni più strani.

Pillola di salute del giorno:

Il tuo sonno passa anche dallo stomaco. Ascolta il tuo corpo, mangia con consapevolezza e presta attenzione a come reagisci ai latticini (e non solo). Il benessere notturno si costruisce anche con scelte alimentari intelligenti!