Porta la tua carta d’identità e in questi supermercati paghi meno della metà

In questi supermercati puoi pagare la metà se mostri la tua carta d’identità: una promozione vantaggiosa di cui molti stanno usufruendo.

La crisi economica degli ultimi anni, l’inflazione in continua crescita, la pressione fiscale, hanno reso difficile per ogni famiglia arrivare a fine mese. Le spese sono continue e non tendono ad abbassarsi e questo ha reso necessario apportare una serie di tagli al bilancio famigliare. Il risparmio si è concentrato soprattutto sui consumi alimentari: così dopo aver rinunciato a beni superflui si è ritenuto opportuno tagliare anche l’acquisto di alcuni prodotti.

Per questo le grandi catene di supermercati hanno avvertito l’esigenza di fare periodicamente delle offerte allettanti. Promozioni che invitano in consumatori anche a fare scorte ingenti di alimenti come biscotti, pasta, olio, ma anche scatolame e detersivi. Le varie insegne poi mettono a disposizione dei proprio clienti delle tessere fedeltà che oltre a raccogliere punti per ogni spesa, che in futuro possono tramutarsi in sconti effettivi sullo scontrino, permettono di approfittare di diverse riduzioni di prezzo.

Ad essere alla ricerca continua di promozioni varie sono soprattutto gli anziani, che percepiscono una pensione minima e fanno fatica ad arrivare a fine mese. Il fenomeno è stato valutato da più punti di vista e ha portato i vari studi marketing dei supermercati ad attivare degli appositi sconti per gli over 60. Tendenzialmente sarà sufficiente mostrare un documento di identità che accerta l’età, registrarsi compilando un’apposita scheda e approfittare di tutti gli sconti esclusivi. Le politiche dei supermercati sono diverse: ecco i punti vendita che hanno attivato questo servizio.

Promozioni supermercati over 60: i punti vendita

Dai supermercati che appartengo al circuito Ipergros che prevedono uno sconto pensionati il martedì a quello della Conad che dispone della consegna gratuita per over 70 e per persone con invalidità pari o superiore al 60% a fronte di un minimo di spesa, diverse sono le agevolazioni offerte agli anta.

La domenica la Pam offre agli over 65, titolari di Carta Per Te abilitata, uno sconto del 10% sulla spesa. Inoltre, dove il servizio è attivo, prevede la consegna gratis. Oltre che con il documento di identità gli interessati possono mostrare la tessera sanitaria che andrà copiata nell’apposito form.

Anche l’Esselunga ha più volte rivelato un atteggiamento di favore nei confronti degli over 60 a cui riserva periodicamente una serie di prodotti scontati. Tuttavia per poter approfittare delle varie promozioni è opportuno avere sempre a portati di mano la tessera del punto vendita e aderire ai vari programmi di fedeltà.