Pressione alta, con questo rimedio tutto naturale puoi tenerla sotto controllo: ecco di che cosa si tratta.

Nonostante non sia una patologia, soffrire di ipertensione può essere un fattore di rischio non indifferente, soprattutto perché può favorire problematiche più serie. Un esempio? Infarto, ictus, insufficienza renale e molto altro ancora. Molti si domandano quali fattori possano causarla, e in effetti la scienza ne ha individuati alcuni, da non sottovalutare.

In primis, lo stile di vita. Più è sano, meno rischi ci sono. Se l’alimentazione è ricca di sale, oppure si soffre di obesità/sovrappeso, o ancora, si è sedentari, il rischio è di spianare la strada a questo disturbo. Tra le altre cause possono esserci anche il consumo di alcol e il fumo in eccesso, o magari l’essere stressati, insonni.

L’ipertensione può essere associata a patologie renali, problemi di tiroide o diabete. Ci sono anche dei medicinali, come il cortisone, ad esempio, che tendono ad alzarla. Può anche esserci una predisposizione genetica, alla base del suddetto disturbo. Tuttavia, inaspettatamente, tra i tanti modi per tenere l’ipertensione sotto controllo, c’è anche una bevanda comunemente consumata, a cui però non si penserebbe mai.

Pressione alta, questa bevanda può tenerla a bada: non lo immagineresti mai

Sebbene qualcuno potrebbe fare a fatica a credere che questa bevanda tenga a bada l’ipertensione, uno studio ha invece fatto emergere nuovi dati.

In base a una ricerca condotta dall’Università di Bologna, che ha visto 1.503 partecipanti, ha portato alla luce che coloro che bevono da una a tre tazze di caffè al giorno, hanno una pressione più bassa, in confronto a coloro che non lo bevono affatto.

Lo studio ha esaminato la pressione aortica centrale, che è un indice per valutare il rischio di problematiche cardiovascolari. Ora, è vero che la caffeina può far alzare, per un certo lasso di tempo, la pressione, ma questa bevanda contiene anche antiossidanti e composti bioattivi, che supportano i vasi sanguigni nel performare bene.

Vi sarebbero, peraltro, benefici nel lungo periodo, che ridurrebbero il rischio di attacchi di cuore, ictus ecc. Occhio, però, agli eccessi. Se si esagera con la caffeina, l’effetto collaterale è dietro l’angolo. Per cui si potrebbero manifestare ansia, insonnia, tachicardia, tutte cose che causano malessere. Se ci si modera, invece, si potrà godere dei vantaggi sopra descritti. Ascoltare il proprio organismo, in questo contesto, si rivela cruciale, come non mai.