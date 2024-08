Pressione minima alta associata a un rischio più elevato di emicrania nelle donne

La pressione sanguigna e la sua gestione sono di fondamentale importanza per la salute generale. Un nuovo studio ha rivelato una connessione tra pressione minima alta e aumento del rischio di emicrania nelle donne. La pressione minima, ovvero la pressione diastolica, rappresenta la pressione nelle arterie quando il cuore è a riposo tra un battito e l’altro. Questo parametro, se elevato, sembra aumentare del 16% la probabilità di sviluppare emicrania nelle donne rispetto a quelle con valori normali.

Lo studio

Questo studio, pubblicato su Neurology, è stato condotto su oltre 7.000 individui tra uomini e donne e ha mirato a esaminare l’interazione tra vari fattori di rischio cardiovascolare e l’insorgenza di emicrania. Con un’età media dei partecipanti di 67 anni, i ricercatori hanno valutato parametri come fumo, obesità, colesterolo alto e altre condizioni cardiovascolari come il diabete, per comprendere meglio i potenziali collegamenti con l’emicrania.

Risultati chiave

Il 15% dei partecipanti allo studio aveva una storia di emicrania. Dopo aver regolato i dati in base a vari fattori di rischio e livelli di istruzione, i ricercatori hanno scoperto che le donne con pressione diastolica più alta presentavano un rischio significativamente maggiore di sviluppare emicrania. Al contrario, non sono state trovate correlazioni simili nei partecipanti maschi.

Pressione sistolica vs. diastolica

Un punto cruciale dello studio è stato distinguere tra pressione sanguigna sistolica e diastolica. La pressione sistolica è la pressione massima nelle arterie durante i battiti cardiaci, mentre la diastolica è la pressione minima tra i battiti. Mentre la pressione sistolica non mostrava alcuna correlazione con l’emicrania, la pressione diastolica elevata sì. Questo suggerisce che la funzionalità dei piccoli vasi sanguigni, piuttosto che quella dei grandi vasi, potrebbe essere maggiormente coinvolta nell’insorgenza dell’emicrania.

Opinioni degli esperti

L’autrice dello studio, Antoinette Maassen van den Brink, PhD, dell’Erasmus MC University Medical Center di Rotterdam, ha sottolineato che, sebbene ci siano molte ricerche su come l’emicrania sia collegata a eventi cardiovascolari come ictus e infarto, poche hanno esplorato come la salute cardiovascolare possa influenzare lo sviluppo dell’emicrania.

Steven Allder, MD, neurologo consulente presso Re Health, ha commentato che lo studio supporta la teoria secondo cui le emicranie sono associate a una ridotta funzionalità dei piccoli vasi sanguigni. Allder ha spiegato che la mancanza di associazione trovata con la pressione sanguigna sistolica, indicativa della funzionalità dei grandi vasi, contrasta con le altre ricerche che suggeriscono che le emicranie comportano cambiamenti nella microvascolatura del cervello.

La correlazione tra pressione sanguigna ed emicrania

Cheng-Han Chen, MD, cardiologo interventista certificato e direttore medico dello Structural Heart Program presso il MemorialCare Saddleback Medical Center di Laguna Hills, CA, ha sottolineato la necessità di ulteriori ricerche per determinare eventuali correlazioni tra salute cardiovascolare ed emicrania. Chen ha spiegato che, sebbene questo studio abbia trovato una specifica associazione tra pressione diastolica elevata ed emicrania nelle donne, i dati complessivi non supportano una solida correlazione tra pressione sanguigna ed emicrania.

Differenze di genere nello sviluppo delle emicranie

Un articolo pubblicato su Neurological Sciences nel 2022 ha citato la prevalenza globale dell’emicrania al 20,7% nelle donne e al 9,7% negli uomini. Questa disparità potrebbe essere spiegata da differenze ormonali, strutturali cerebrali, polimorfismi genetici e percorsi neuronali. Maassen van den Brink ha aggiunto che studi su popolazioni più giovani potrebbero aiutare a stabilire ulteriori discrepanze basate sul genere.

Chen e Allder hanno entrambi notato la minore prevalenza di emicrania negli uomini. Allder ha suggerito che differenze ormonali potrebbero influenzare sia la regolazione della pressione sanguigna che l’insorgenza di emicrania. Inoltre, il minor numero di partecipanti maschi con emicrania potrebbe aver limitato la capacità di rilevare associazioni negli uomini.