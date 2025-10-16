Prima di vendere la tua abitazione, ci sono tre lavori che ti converrebbe fare, per raddoppiarne il valore. Ecco quali sono

Vendere una casa è una decisione che in genere è motivata da diversi fattori. C’è chi si trasferisce in un’altra città, chi vuole una casa più grande, e chi più piccola. C’è anche chi, semplicemente, ha bisogno di soldi e decide di fare questo passo. Qualunque sia la ragione che spinga a vendere un immobile, in molti vorrebbero farlo al miglior prezzo.

D’altronde, soprattutto chi vende perché ha bisogno di soldi, necessita di ricavare una certa somma di denaro, ma se l’immobile non la vale, meglio pensarci ancora un po’, prima di cederlo. Quello che è importante sapere in merito a quanto vale una casa è che il valore è influenzato da fattori esterni e interni.

I fattori esterni riguardano l’andamento dei tassi di interesse, ma anche la situazione economica del Paese. L’andamento economico generale, infatti, influisce sui costi e sul mercato, per cui è importante saper scegliere anche il momento adatto per mettere in vendita la propria abitazione.

I fattori interni, invece, riguardano quei lavori che siamo noi ad apportare e che sono necessari a far crescere il valore della casa. Anche piccoli interventi possono far aumentare il prezzo dell’immobile.

Prima di vendere fai questi lavori, in modo che aumenti il valore dell’immobile

Tra i lavori che possono aumentare il valore di una casa, se ovviamente ci sono i presupposti, c’è quello di creare un soppalco.

In questo modo si crea spazio ulteriore, per uno studio, ad esempio. Un soppalco in legno di 10 m₂, ha un costo fino a 1.500 €. Ma non è tutto, perché tra gli interventi che possono rendere più bella la casa e vendibile un domani a cifre più elevate, ci sono quelli per sistemare terrazzo o giardino.

Basta mettere degli arredi da esterno, tende, curare le siepi, illuminare in modo più carino e funzionale, e rendere il posto più abitabile e confortevole. I potenziali acquirenti dell’immobile potrebbero restare molto ben impressionati, da lavori del genere.

Chiaramente, più la casa è curata e ben rigenerata, e più si è disposti a comprarla anche a un prezzo alto. E infine, rinnovare il bagno potrebbe essere un’ottima strategia per far crescere il costo di un immobile. Si deve puntare su modernità, pulizia, rivestimenti, dettagli. Se un bagno ha tutti i comfort fa di certo un’ottima impressione.