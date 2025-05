Scopri le origini storiche e le curiosità dietro uno degli abbinamenti più amati del 1° maggio.

Ogni anno, in occasione del Primo Maggio, le tavole di Roma e di molte zone del Centro Italia si riempiono di fave fresche e pecorino. Un abbinamento semplice ma ricco di significato, che affonda le radici nella storia e nella cultura popolare.Ma ti sei mai chiesto da dove nasce questa tradizione? Il consumo di fave e pecorino il primo maggio non è casuale: si tratta di un rituale augurale, legato al ciclo della natura e all’arrivo della bella stagione.

Origini storiche: dai Romani a oggi La tradizione potrebbe risalire addirittura all’epoca degli Antichi Romani. A differenza dei Greci, che associavano le fave alla morte, i Romani vedevano in esse un simbolo di fertilità e rinascita. Non a caso, venivano consumate durante le celebrazioni in onore di Flora, dea della primavera e dei fiori. Il pecorino, invece, era già un prodotto apprezzato nella Roma antica, grazie alla sua lunga conservazione e al sapore deciso. L’abbinamento con le fave è diventato nel tempo un vero e proprio simbolo di speranza, prosperità e abbondanza.

Curiosità Secondo la tradizione popolare, trovare sette semi di fava in un solo baccello è segno di grande fortuna. Questo gesto si è tramandato come buon auspicio per l’estate in arrivo, momento dell’anno legato ai raccolti e alla vita all’aperto. Dal punto di vista culinario, il contrasto tra il gusto delicato delle fave fresche e quello intenso del pecorino romano crea un’armonia perfetta, che ha conquistato anche chi non è nato sotto il Cupolone.