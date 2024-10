Pulisci il forno in un minuto con il tasto segreto (che nessuno conosce)

Pulire il forno senza fare alcuna fatica è il vostro sogno? Sappiate che è possibile, basta premere un tasto segreto e potrete detergere l’interno del vostro elettrodomestico riportandolo allo splendore di quando lo avete comprato.

Provvedere alla sanificazione di questo elettrodomestico è di certo importante prima di tutto per la salute, perché i residui di cibo possono accumularsi e favorire la proliferazione dei batteri su tutte le superfici, griglie comprese.

La corretta pulizia del forno è fondamentale affinché funzioni alla perfezione e dunque va fatta ogni volta che è necessario, cioè quando ci sono delle incrostazioni ben visibili, ma soprattutto bisogna giocare d’anticipo, quindi provvedere a una manutenzione periodica. Possiamo dire anche proprio ogni giorno, se effettivamente si usa con tanta frequenza.

Lo sappiamo che non fate i salti di gioia quando c’è da igienizzare il forno, ma di seguito vi sveliamo un paio di trucchetti che vi potranno essere molto utili.

Come pulire il forno in un minuto con il tasto segreto

Ecco come fare in modo di divertirsi pulendo il forno senza fare alcuna fatica. Tutti sappiamo che esistono dei prodotti specifici per la pulizia dell’elettrodomestico che sono potentissimi e riescono a sgrassare anche incrostazioni molto vecchie. Chi non vuole usarli può ricorrere ai rimedi della nonna, uno molto semplice e veloce consiste nell’usare un acido naturale, il succo di limone.

In questo caso create una soluzione con un litro di acqua e il succo di tre limoni versando il tutto in una teglia da mettere dentro al forno. Accendetelo a 200 gradi per mezz’ora e quando sarà tiepido potrete asportare lo sporco con un panno umido.

Anche il bicarbonato è spesso usato per la pulizia del forno, diluite 5 grammi di bicarbonato in un litro di acqua e bagnate le superfici da lavare, lasciate agire per trenta minuti e risciacquate con un panno umido.

Per pulire le griglie del forno basta metterle in ammollo in una soluzione con acqua saponata, il vetro può essere smontato e lavato anch’esso con un semplice detergente per stoviglie. Non usate spugne abrasive per non rischiare di rigare le superfici. Ma dopo aver chiarito quali sono i metodi naturali per pulire il forno, scopriamo il tasto segreto.

Per il forno elettrico classico i metodi sopra descritti sono validi ed efficaci, ma se avete un forno elettrico autopulente, allora rimuovere le incrostazioni presenti nel forno è molto più facile e potete procedere senza fatica, semplicemente premendo un tasto per l’autopulizia, che sfrutta la pirolisi, un processo che trasforma lo sporco in cenere grazie a temperature altissime che arrivano fino a 500 gradi.