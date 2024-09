Pulizia griglie del forno, il ‘segreto’ per farle ritornare a brillare: nessuno l’ha mai detto prima

La pulizia delle griglie del forno non è mai stata così facile: basteranno al massimo 30 minuti e torneranno come appena comprate!

In casa sono tantissimi gli elettrodomestici che utilizziamo quotidianamente, che ovviamente necessitano di una pulizia periodica. Questo compito fondamentale non serve solo per eliminare lo sporco, ma garantisce anche una lunga durata dell’apparecchio e un notevole risparmio in bolletta a fine mese. Infatti, più un elettrodomestico sarà sporco e più il suo motore sarà sotto sforzo, consumando più energia del necessario.

In base al tipo di elettrodomestico che ci troviamo davanti, si dovrà eseguire una pulizia differente e con prodotti adeguati. Quello di cui vogliamo parlarvi oggi, servirà nello specifico per la pulizia delle griglie del forno, che spesso viene trascurata e che nasconde una quantità di sporco davvero indescrivibile. Basterà davvero poco ed utilizzando due soli ingredienti le griglie torneranno a splendere.

Due soli ingredienti e le griglie del forno torneranno perfette: una pulizia semplicissima

Il forno risulta sicuramente difficile da pulire non solo perché arrivare fino in profondità non è affatto facile, ma soprattutto perché lo sporco che si accumula al suo interno sarà anche piuttosto ostinato da mandare via. Peggio ancora quando unto e grasso si trovano sulle griglie. In questo caso, infatti, la pulizia risulterà ancora più complicata.

Fortunatamente, esiste un trucchetto davvero geniale da realizzare semplicemente in casa, che permetterà di avere delle griglie del forno perfettamente pulite. Due soli ingredienti e in massimo 30 minuti il pulito sarà evidente.

Quante volte davanti allo sporco incrostato del forno abbiamo deposto le armi e abbiamo fatto finta di non vedere nulla? Ebbene, da oggi possiamo anche evitare tutto questo, perché grazie a questo trucchetto fai da te, anche le griglie più sporche torneranno ad essere perfettamente pulite. Per metterlo subito in pratica servirà:

Un sacchetto della spazzatura abbastanza grande da contenere le griglie

Acqua calda

Pasticca della lavastoviglie

Prendere quindi una ciotola e riempirla con acqua calda, mettere la pasticca della lavastoviglie e mescolare per farla sciogliere completamente. A questo punto prendere il sacchetto, inserire le griglie dentro e versare il liquido ottenuto. Chiudere il tutto, posizionare in una parte piana e lasciare agire 30 minuti. Passato questo tempo, strofinare con una spugnetta per eliminare residui, risciacquare ed asciugare. Ed ecco che le griglie saranno perfettamente pulite e senza alcuna traccia di unto.