Pulizia forno, evita (assolutamente) questi due prodotti: corri dei grossi rischi

La pulizia del forno andrebbe fatta regolarmente, attenzione però a cosa si utilizza: questi prodotti possono rappresentare un serio rischio.

In casa sono tantissimi gli elettrodomestici che ogni giorno andiamo ad utilizzare. Tutti hanno funzioni ben specifiche, che permettono di rendere determinati compiti decisamente più facili e veloci. Ovviamente, affinché possano svolgere efficientemente il loro lavoro, è essenziale che siano sempre tenuti in ottimo stato e che si usino con le dovute accortezze.

Una pulizia periodica e completa, è senza dubbio il primo passo per mantenere qualsiasi tipo di elettrodomestico in ottimo stato. L’eliminazione di sporco, polvere ed eventuali incrostazioni, permette di ottenere la massima resa spendendo poco. Oggi, vogliamo concentrarci maggiormente sulla pulizia del forno. Un elettrodomestico indispensabile in casa, che ha bisogno della massima manutenzione per poter funzionare sempre in modo corretto. Infatti, è proprio al suo interno, che si andrà ad accumulare una grande quantità di sporco e unto.

Per la pulizia del forno mai usare questi due prodotti: possono essere un rischio anche per la salute

La pulizia del forno per quanto possa sembrare una cosa semplice, può nascondere delle insidie da non sottovalutare. Proprio per questo, è bene sapere che non tutti i prodotti possono essere usati per eliminare lo sporco e che alcuni, se usati in modo errato, possono rappresentare un vero pericolo sia per la salute che per lo stato del forno.

Esattamente come per il frigorifero – la cui pulizia e il perfetto ordine sono di vitale importanza – anche per il forno è fondamentale. Infatti, ritrovarsi con un interno completamente pieno di unto, grasso e incrostazioni di vario genere, può non solo compromettere le sue funzioni, ma aumenta anche il rischio di contaminazione degli alimenti.

Pulirlo, quindi, è assolutamente necessario e meglio ancora se si esegue periodicamente. Ma cosa usare, o meglio, cosa non usare per la sua pulizia? Innanzitutto, prodotti naturali come aceto, bicarbonato, sapone di Marsiglia sono assolutamente da provare. Grazie alle loro proprietà sgrassanti, riescono ad eliminare lo sporco in pochissimo tempo e senza alcuna fatica.

Attenzione invece per candeggina e ammoniaca che non andrebbero mai usati. Il motivo principale, è che a contatto con le pareti calde possono emanare dei fumi tossici pericolosi per la salute. Inoltre, essendo particolarmente aggressivi, possono rovinare il rivestimento del forno, rovinandolo prima del previsto. Meglio optare per altro, se non si vogliono correre rischi.