Pulizia tende, altro che lavatrice! Con questo trucco riuscirai ad eliminare persino la macchia più incrostata

Con questo trucco le tende profumeranno e saranno pulite senza metterle in lavatrice: torneranno come se fossero appena comprate!

Quando si tratta di faccende domestiche non parliamo soltanto di pulire i pavimenti e i vari ambienti di casa, ma anche di tutto ciò che fa da complemento di arredo. Quindi tende, divani, tappeti e le varie suppellettili dovranno essere accuratamente puliti ed igienizzati.

Finché si tratta di oggetti piccoli e che vanno facilmente in lavatrice il problema non si pone. La questione cambia quando ci tocca lavare oggetti particolarmente grandi e voluminosi proprio come le tende. Queste, infatti, oltre a risultare complicate anche da rimuovere, sono piuttosto difficili da mettere in lavatrice.

Di conseguenza, le macchie non si riusciranno a mandare via facilmente e spesso, per cercare di rimediare al danno, si dovranno direttamente portare in lavanderia, rendendo tutto più complicato e soprattutto dispendioso.

Il trucco geniale per eliminare le macchie dalle tende senza smontarle e metterle in lavatrice

Quando abbiamo a che fare con le macchie, la prima cosa che si fa è quella di mettere tutto in lavatrice, sperando che un semplice lavaggio basti. Ma quando abbiamo a che fare con oggetti particolarmente ingombranti, come appunto le tende, la situazione diventa decisamente più problematica.

Fortunatamente, in casa, c’è già tutto il necessario per riuscire a rimuovere anche le macchie più ostinate dalle tende, senza smontarle, ma soprattutto senza doverle mettere in lavatrice. Facendo così ottenere un enorme risparmio di tempo e di fatica.

Se sulle tende di casa sono comparse delle macchie ma non si ha nessuna intenzione di smontarle e poi metterle in lavatrice, basterà semplicemente usare questo trucchetto geniale per avere tutto perfettamente pulito senza ulteriori perdite di tempo.

Per procedere basterà munirsi di un flacone spray e mettersi al suo interno del sapone liquido e dell’acqua. Si dovrà chiudere quindi il tappo e agitare per qualche secondo. A questo punto si dovrà vaporizzare la miscela ottenuta sulla macchia e lasciare agire per qualche secondo. Infine, tamponare con un panno umido pulito e lasciare asciugare.

Se la macchia dovesse persistere si potrà procedere il trucchetto o nella peggiore delle ipotesi, se anche questo non dovesse bastare si potrà aggiungere un pizzico di bicarbonato che aiuterà a rimuoverla del tutto. Un rimedio fai da te che vale la pena di provare e che cambierà per sempre il modo di pulire le tende.