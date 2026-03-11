Uno studio condotto dalla società belga Chuuchuu ha analizzato la puntualità ferroviaria in sette Paesi europei: Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Svizzera e Italia. Dall’esame di 17,3 milioni di arrivi, la puntualità media europea si è attestata all’80,9%, indicando che quasi un treno su cinque ha raggiunto la destinazione in ritardo.

In totale, nel 2025 i treni europei hanno accumulato 71,3 milioni di minuti di ritardo, equivalenti a quasi 136 anni complessivi di attese. La situazione peggiora con il calare della sera: già dalle 17 la rete ferroviaria risente dell’aumento del traffico, mentre durante la notte i ritardi diventano particolarmente significativi a causa della condivisione dei binari con i treni merci, spesso prioritari.

I treni notturni più in ritardo

Non sorprende che tutti i dieci collegamenti più ritardatari siano notturni. In testa alla classifica figura l’EN 345 Stoccolma–Berlino, con oltre 81 minuti di ritardo medio, seguito dal Nightjet NJ 420, collegamento Innsbruck–Amsterdam, con 80,8 minuti di ritardo. Altri collegamenti problematici includono il Nightjet Vienna–Amsterdam e vari treni notturni italiani.

In Italia, il treno meno puntuale è l’InterCity Torino–Reggio Calabria, con 55,5 minuti di ritardo medio. Il giorno più critico dell’anno è stato il 1° luglio 2025, quando il caldo record ha rallentato la rete ferroviaria europea e solo il 64,6% dei treni è arrivato in orario.

Il modello svizzero e il confronto tra Paesi

La Svizzera si conferma il Paese con i treni più puntuali d’Europa: il 97,8% dei convogli arriva in orario grazie a infrastrutture moderne e a una gestione rigorosa del traffico ferroviario. La stazione più affidabile è Ginevra Aeroporto, con puntualità del 97,96% e ritardi praticamente nulli.

L’Italia si colloca al sesto posto nella classifica, con il 62% dei treni in orario, meglio della Germania ma lontana dagli standard dei Paesi del Nord Europa, a dimostrazione di margini di miglioramento ancora significativi.

Il fenomeno dei ritardi serali e notturni

Lo studio evidenzia come la probabilità di ritardo aumenti in modo sensibile dopo le 17 e durante la notte. I convogli notturni devono condividere i binari con i treni merci, rallentando le percorrenze. Questo intreccio spiega perché i collegamenti più ritardatari siano quasi esclusivamente notturni e mette in luce la complessità della gestione della rete ferroviaria europea.

Gli utenti sono quindi maggiormente esposti a ritardi serali e notturni, mentre i treni diurni nelle infrastrutture efficienti, come quelle svizzere, garantiscono elevata puntualità e affidabilità.