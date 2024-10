Qual è la frutta e la verdura di stagione ad ottobre: l’elenco

Memorizzate la lista della frutta e della verdura di stagione nel mese di ottobre, la prossima volta che andrete a fare la spesa privilegiate questa!

Con l’arrivo del mese di ottobre cambia anche il carrello della spesa, entrano a far parte della lista degli prodotti di stagione tutta una serie di verdure e di frutta che in estate non erano presenti.

Sappiamo bene tutti che nell’alimentazione quotidiana non devono mai mancare cinque porzioni tra frutta e verdura, vista la grande scelta potete variare spesso così da fornire all’organismo tutte le vitamine, i sali minerali e i nutrimenti per stare in forma e prepararvi anche all’arrivo del freddo.

Qual è la frutta e verdura di stagione a ottobre

In ottobre sui banconi dell’ortofrutta fanno la loro apparizione diverse tipologie di ortaggi e di frutti che sono perfetti per creare tutta una serie di piatti saporiti e colorati con tanti nutrimenti che fanno bene al corpo e allo spirito.

Fate il pieno di antiossidanti preparando zuppe belle calde che ristorano e sono ideali quando la temperatura comincia a scendere, contorni spadellati, condimenti per la pasta, il riso e altri cereali ma anche insalate ghiotte e macedonie golose.

Di seguito vediamo nel dettaglio l’elenco delle verdure di ottobre, subito dopo potete trovare anche la lista della frutta di stagione in questo mese:

Bietola

Carciofo

Cicoria Catalogna

Cavoli (cavolo romanesco, cappuccio, verza, cavolfiore, broccoli, cavolini di Bruxelles)

Cima di rapa

Rapa

Finocchio

Funghi

Indivia

Lattuga

Porro

Ravanello

Rucola

Spinacio

Tartufo

Topinambur

Zucca

Si trovano in ottobre anche le cipolle e gli scalogni, le carote, il sedano, e le patate. Potete combinare questi ingredienti per creare delle zuppe unendo anche i legumi secchi raccolti in estate.

Invece ci sono alcune verdure da non comprare a ottobre nonostante siano ancora presenti sugli scaffali dei supermercati o sui banconi del mercato, ne abbiamo parlato in un altro articolo. Per quanto riguarda i frutti, ecco quelli che non devono mancare sulla tavola di ottobre:

Mele

Cachi

Uva

Melagrana

Castagne

Fichi d’India

Kiwi

Pere

Giuggiole

Mandorle

Nocciole

Noci

Pinoli

Prugne

Pompelmi

Olive

Per tutto il mese di ottobre potete fare una scorpacciata di castagne e marroni, ottimi bolliti o nella variante caldarroste, una tira l’altra! Poi ci sono diverse tipologie di uva e il melograno oltre al caco, che sono dei frutti tipici del periodo autunnale. Infine per una dieta di ottobre non possono mancare in lista anche le noci fresche, perfette come spunti e per abbassare il colesterolo.