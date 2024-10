Quando conviene prenotare un volo per risparmiare? Ecco i consigli di Google Flights

Se siete tra coloro che prenotano viaggi all’ultimo minuto, questo articolo potrebbe non fare per voi. Tuttavia, se decidete di cambiare approccio e programmare con maggiore anticipo, potrete scoprire come risparmiare sui voli. Ma come fare? Qual è il momento giusto per prenotare? C’è un giorno specifico che ci permette di risparmiare? Google Flights svela alcuni trucchi e sfata alcuni miti legati alla prenotazione dei voli.

Il mito del martedì

Per anni si è detto che prenotare un volo di martedì garantisse i prezzi migliori. Google Flights conferma che, storicamente, il martedì è effettivamente il giorno in cui i prezzi sono stati leggermente più bassi. Tuttavia, la differenza non è così rilevante come si crede: i voli prenotati di martedì sono stati solo l’1,3% più economici rispetto a quelli acquistati di domenica, che invece risulta essere il giorno più costoso per prenotare. In sintesi, se il vostro obiettivo è risparmiare, il giorno della settimana non è un fattore determinante. La chiave risiede nella flessibilità.

Come risparmiare: la flessibilità è fondamentale

Se avete la possibilità di scegliere il giorno in cui partire, puntate sui giorni centrali della settimana. Volare di lunedì, martedì o mercoledì può farvi risparmiare circa il 13% rispetto ai voli del venerdì o del weekend. Questi giorni non solo offrono tariffe più basse, ma permettono anche di viaggiare in aerei meno affollati, rendendo il vostro viaggio più tranquillo.

Secondo un’analisi di JetCost, in Italia il miglior momento per prenotare è intorno alle 2 di notte, mentre la pausa pranzo è il momento peggiore. Fare acquisti serali o notturni, infatti, potrebbe garantirvi un piccolo risparmio aggiuntivo. Ma quanto tempo prima bisogna prenotare? La risposta è: con due mesi di anticipo. In questo modo, si può risparmiare oltre il 10% sul costo del biglietto.

Quando prenotare per voli internazionali

Per i viaggi internazionali, la regola d’oro è prenotare con largo anticipo. Google Flights suggerisce di iniziare a cercare un volo circa 101 giorni prima della partenza. Anche fino a 50 giorni prima i prezzi restano generalmente contenuti, ma oltre questa soglia i costi cominciano a salire.